TikTok: ecco in che modo si possono guadagnare soldi

TikTok lancia Creator Next e amplia le opportunità di guadagno per i creatori di contenuti sul social. Inolte, sta mettendo a disposizione la sua funzione “Suggerimenti”.

TikTok svela Creator Next e non solo

L'azienda ha annunciato che sta lanciando Creator Next, un unico hub per tutti gli strumenti di monetizzazione della piattaforma, e ha anche delineato alcuni aggiornamenti per i suoi strumenti di creazione esistenti. In un post pubblicato online, la piattaforma video in formato breve spiega che, insieme a questa modalità, sta anche introducendo la sua funzione di “ribaltamento”, che consente agli utenti di inviare denaro direttamente ai loro creatori preferiti.

Questo fa parte dei più grandi sforzi del marchio per trattenere gli utenti e impedire loro di saltare su altre reti che pagano gli influencer, come Instagram, Facebook, YouTube e Snapchat. Quando la piattaforma aveva appena un anno nel 2019, gli utenti hanno faticato a trovare modi per guadagnare denaro in modo nativo tramite l'app, poiché dovevano assicurarsi accordi e sponsorizzazioni al di fuori del software.

Per aiutare a rimediare a questo, la piattaforma ha successivamente lanciato il suo Creator Fund da $ 200 milioni nel 2020, suddividendo i soldi per premiare i creatori più famosi della piattaforma.

TikTok ha iniziato a testare i suggerimenti come un altro modo per permettere alle persone di fare soldi questo ottobre, ma ora sembra che la funzione sia disponibile per tutti coloro che soddisfano i requisiti di idoneità dell'azienda.

Bisogna essere maggiorenni, disporre di un account in regola e avere di almeno 100.000 follower. La compagnia osserva che i creatori riceveranno il 100% di ogni suggerimento e che verranno elaborati tramite il servizio di pagamento Stripe.

Come sottolinea TechCrunch, passare attraverso Stripe garantisce che TikTok non dovrà pagare la commissione del 30% richiesta da Apple per gli acquisti in-app.

Inoltre, TikTok sta dando a più persone l'accesso al suo Creator Marketplace, un portale in cui gli utenti possono trovare e collaborare con partner commerciali per guadagnare denaro attraverso video sponsorizzati. I creatori ora hanno bisogno di 10.000 follower per accedere al Marketplace, rispetto al precedente requisito di 100.000 follower.