TikTok Now: per creare un intrattenimento più divertente

TikTok Now, la funzione che si integra con Tik Tok, per un’esperienza unica e per creare un intrattenimento più naturale. Il suo scopo è proprio quello di creare contenuti basati sul momento, come dice il suo stesso nome “Now” “Ora”. TikTok è una delle App più popolari e utilizzata per lo svago, permette di creare e condividere brevi video divertenti e creativi. Però i video che si vedono sui social, come Tik Tok, spesso sono creati con un piano specifico e una strategia. I contenuti intrattengono il pubblico divertendo ma perdendo di spontaneità. Tik Tok Now nasce proprio a contrasto, perché vuole essere una funzione dove creare un intrattenimento più divertente e originale, come a dire “Buona la prima”.

TikTok Now: cos’è e come usarlo per creare un intrattenimento più divertente

Tik Tok Now, come già detto, è una funzione che si integra con TikTok, ma per usare Tik Tok Now bisogna scaricare una nuova app dedicata, che si può trovare su Google Play o sull’App Store. Ecco i passaggi per scaricare Tik Tok Now:

Andare su Google Play o sull’ App Store ; Premere “Installa” o “Ottieni”; Aprire l’app al termine dell’istallazione premendo “Apri”;



Selezionare “Continua come “come utente di Tik Tok”;

Creare soprannome;

Aggiungere foto e premere “Usa Foto” e salvare;

Premere “Inizia”;

Aggiungere Amici;

Iniziare ad utilizzare l’App.

Appena si inizia ad utilizzare l’App il messaggio che apparirà sarà il seguente:

“Ciao Utente, tocca la notifica per pubblicare il tuo primo TikTok Now”

Per accedere a TikTok Now, basta usare il proprio account di TikTok e scegliere se scattare una foto o registrare un video di 15 secondi, con la fotocamera frontale o posteriore del proprio smartphone. I contenuti sono personalizzabili, infatti nella foto o nel video si possono anche aggiungere un testo o un adesivo. Una volta creato il proprio contenuto, si può scegliere se condividerlo con tutti i propri follower su TikTok o solo con i propri amici più stretti su TikTok Now.

In quest’ultimo caso, si deve creare una lista di amici su TikTok Now e invitare le persone che si vogliono aggiungere. Si può anche decidere se rendere il proprio contenuto visibile per sempre o solo per 24 ore. I contenuti condivisi su TikTok Now appaiono in una sezione apposita dell’app di TikTok, chiamata “Now”. Qui si possono vedere i contenuti dei propri amici o dei propri follower e interagire con loro tramite mi piace o commenti. È possibile anche scoprire nuovi contenuti interessanti tramite la sezione “Esplora”. Grazie a TikTok Now si può essere più veri e semplici, nel dettaglio l’applicazione nasce per:

Mostrare il proprio lato più umano e reale ai propri follower o ai propri amici, senza preoccuparsi troppo della perfezione o della popolarità;

Condividere i propri interessi, le proprie passioni, le proprie curiosità o le proprie esperienze con le persone;

Scoprire cosa fanno gli altri utenti in un determinato momento e interagire con loro in modo più diretto e sincero;

Esprimere la propria personalità e il proprio umorismo in modo più spontaneo e naturale;

Sperimentare nuovi modi di comunicare e di raccontarsi attraverso foto e video.

Quali sono le differenze tra TikTok Now e TikTok

TikTok Now è una funzione che si integra con TikTok, ma che offre un’esperienza diversa da quella tradizionale dell’App. Mentre TikTok si basa sulla creazione di video divertenti e creativi su vari temi, spesso usando effetti speciali, filtri, musiche o coreografie, TikTok Now si basa sulla condivisione di momenti spontanei e autentici della propria vita quotidiana, senza troppa elaborazione o artificio. TikTok Now si ispira alla piattaforma BeReal. BeReal è un’app che permette di scambiarsi foto e video reali e non filtrati con i propri amici, usando solo la fotocamera frontale del proprio smartphone. L’obiettivo è quello di mostrarsi come si è veramente, senza maschere o ritocchi.

TikTok Now riprende l’idea di BeReal, ma l’adatta al suo contesto e al suo pubblico. A differenza di BeReal, infatti, TikTok Now permette di usare anche la fotocamera posteriore del proprio smartphone, di aggiungere testi o adesivi ai propri contenuti e di scegliere se renderli pubblici o privati. Inoltre, TikTok Now si integra con TikTok, permettendo così di raggiungere una maggiore visibilità e interazione.