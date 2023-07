Telegram: come creare una chat segreta

Telegram è, con WhatsApp, una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo. Scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play su dispositivi iOS e Android, è assai utile per comunicare in modo diretto con amici, colleghi e familiari, sia con messaggi di testo che con note vocali, video, foto, link, sticker e GIF.

Molti la preferiscono all’applicazione di Meta perché offre un elevato livello di sicurezza, oltre che diverse funzioni che rispondono alle esigenze degli utenti. Pensiamo alla possibilità di creare chat anonime, alle recenti Storie o alle conversazioni segrete. Proprio alla creazione di una chat segreta su Telegram è dedicata questa nostra guida, che andrà a spiegare passo passo la procedura sia su dispositivi iOS che su quelli con sistema operativo Android.

A cosa servono le chat segrete di Telegram

Prima di capire come avviare una chat segreta su Telegram, è bene andare a definire la natura di questa feature. Le chat segrete sono conversazioni pensate per chi vuole garantire il massimo della privacy ai propri messaggi. Tutti i messaggi presenti nelle chat segrete utilizzano infatti la crittografia end-to-end: solo chi invia e riceve i messaggi può leggerli e nessuno ha modo di intercettarli o decifrarli, incluso lo stesso Telegram.

All’atto pratico, le chat segrete non vengono caricate in cloud, ma sono legate esclusivamente al dispositivo su cui sono state create. Ciò significa che, se il device viene smarrito, non sarà più possibile recuperare le conversazioni, che andranno perse. In più, i messaggi delle chat segrete di Telegram non possono essere inoltrati ad altri contatti, e se uno dei due partecipanti alla chat elimina uno o più messaggi, questi vengono eliminati automaticamente anche dall’altra parte.

Come creare una chat segreta su Telegram

Per creare una chat segreta su Telegram, che sia su iPhone o dispositivi Android, prima di tutto avviamo l’app e selezioniamo il profilo del contatto con cui vogliamo avviare la conversazione con crittografia end-to-end. Ora facciamo tap sul numero di telefono (visibile nella schermata in alto), selezioniamo l’icona con i tre puntini e scegliamo la voce Altro.

A questo punto, dal menu a tendina dobbiamo scegliere l’opzione Avvia chat segreta e poi pigiare su Avvia. La chat segreta ora è aperta, e ciò significa che abbiamo la possibilità di inviare messaggi crittografati. Come vedremo più avanti, è possibile anche impostare un vero e proprio timer per l’autodistruzione dei messaggi quando vengono inviati.

Si possono creare più chat segrete con lo stesso contatto, ma è importante ricordare che se ci si disconnette le conversazioni verranno perse. Allo stesso modo, se si crea una chat segreta da un dispositivo, la chat sarà disponibile solo su questo dispositivo specifico, e non sarà più recuperabile su un altro smartphone o tablet.

Come inviare messaggi Telegram che si autodistruggono

Come già accennato in precedenza in questa stessa guida, le chat segrete di Telegram non sono l’unica opzione che l’app mette a disposizione per chi ha esigenze elevate di privacy. Abbiamo infatti anche il timer per i messaggi, che andranno così ad autodistruggersi per avere ancora più garanzie di sicurezza.

Il timer può essere attivato su messaggi, foto, video e file, che si autodistruggeranno in un determinato lasso di tempo dopo che sono stati letti o aperti dal destinatario. Il funzionamento è molto semplice: il timer viene applicato al messaggio nel momento in cui viene visualizzato dal destinatario (quindi quando sono visibili i due segni di spunta verdi). Quando il tempo sarà scaduto, il messaggio sparirà da entrambi i dispositivi e non lascerà più alcuna traccia della sua esistenza.

Per procedere, apriamo l’app di Telegram, selezioniamo il profilo del contatto con abbiamo intenzione di avviare una chat segreta, e facciamo tap su numero di telefono visibile nella parte alta della schermata. Poi selezioniamo l’icona con i tre puntini e la voce Altro, per andare a scegliere l’opzione Avvia chat segreta dal menu a tendina. Selezioniamo Avvia e clicchiamo sull’icona dell’orologio nella parte bassa dello schermo, di fianco alla finestra in cui si digitano i messaggi. Infine, scegliamo il tempo desiderato per il timer e il gioco è fatto!

Con le chat segrete di Telegram e i messaggi con timer la sicurezza viene messa al primo posto, e i nostri messaggi importanti saranno davvero al sicuro da occhi indiscreti.