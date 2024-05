Microsoft 365 Family: un anno di abbonamento a meno di 50€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

È il momento giusto per attivare l’abbonamento annuale a Microsoft 365 Family. L’abbonamento che consente di ottenere l’accesso a tutto il pacchetto Office oltre che a 1 TB in cloud per un massimo di 6 utenti (ogni utente può avere 1 TB) è disponibile in offerta su Amazon a metà prezzo. Grazie alla promozione in corso, infatti, l’acquisto del codice è disponibile al prezzo scontato di 49,99 euro per 12 mesi di abbonamento, con un utilizzo senza limiti del servizio. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Microsoft 365 Family: un anno di abbonamento in offerta su Amazon

Con Microsoft 365 Family è ora possibile accedere a tutto il pacchetto Office, con le applicazioni da installare sia sui dispositivi mobile che sul computer. Ogni persona può utilizzare le applicazioni Office su 5 dispositivi in contemporanea. Da notare, inoltre, che è incluso nell’abbonamento anche 1 TB in cloud su OneDrive.

L’abbonamento Family consente la condivisione dei vantaggi tra un massimo di 6 persone (ogni persona può utilizzare le app Office su 5 dispositivi e ha 1 TB in cloud). Si tratta, quindi, di un abbonamento davvero conveniente: c’è anche la possibilità di condividere la spesa tra più utenti per ridurre ulteriormente il costo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare 12 mesi di Microsoft 365 Family con un prezzo scontato di 49,99 euro. L’offerta rappresenta un minimo storico per questa versione dell’abbonamento. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.