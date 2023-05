Telegram: come creare una chat anonima velocemente

Telegram, l’applicazione per chattare con utenti e bot dalle infinite funzionalità, rende anche le chat anonime o segrete. Tra le caratteristiche che rendono Telegram unico, c’è la possibilità di creare chat anonime con altri utenti, senza svelare la propria identità e i propri dati personali. La chat anonima è una conversazione tra due utenti con un’identità nascosta, in quanto né il nome, né il numero è visibile e rintracciabile.

Per avviare una conversazione anonima è necessario affidarsi a specifici bot di Telegram. Invece, tra le impostazioni di Telegram è possibile avviare una chat segreta tra i contatti. La funzione non è la medesima, ma può essere utile per chi è interessato a un chat sicura e privata. Ma procediamo con ordine, di seguito tutti i metodi per avviare una chat anonima o una chat segreta su Telegram.

Come fare una chat anonima su Telegram con un bot

Avviare una chat anonima significa avviare una conversazione tra due sconosciuti senza identità, in quanto nascosta. Questo vuol dire che in nessun modo si può risalire all’identità di chi utilizza il metodo della chat anonima. La funzionalità non è diretta, in quanto non è presente in origine tra le opzioni di Telegram, infatti, per avviare una conversazione in anonimato è necessario procedere tramite i bot di Telegram. I bot di Telegram, nonché gli utenti artificiali, rendono possibile la comunicazione tra due utenti in anonimo, questo permette di avviare una conversazione e parlare, senza conoscere alcun dato del proprio interlocutore.

Per fare una chat anonima su Telegram con un bot, dovete seguire questi passaggi:

Aprire Telegram;

Cliccare sulla lente d’ingrandimento nella parte alta della schermata;

Cercare il nome del bot da utilizzare, ad esempio “ChatIncognitoBot”;

Premere sul pulsante “Avvia;

Selezionare la lingua da “Imposta la tua lingua”;

Scegliere “Nuova chat” o attraverso il comando /newchat per essere abbinati casualmente con un altro utente e avviare la conversazione;

Inviare messaggi.

Per questa modalità di comunicazione è possibile anche cambiare interlocutore cliccando su “Altro utente” o lasciare la chat premendo su “Lascia Chat”. Con la chat anonima non sarà visibile il nome, la foto o il numero di telefono.

Come nascondere i propri dati su Telegram

Nel caso in cui si vuole parlare in anonimo, o quasi, con tutti gli utenti è necessario nascondere i dati personali. Per nascondere i propri dati su Telegram, ecco come fare.

Aprire Telegram;

Selezionare “Impostazioni”;

Scegliere “Privacy e sicurezza”;

Modificare i dati scegliendo la visibilità della foto, del numero, dell’ultimo accesso, tra “Tutti”, “I miei contatti” o “Nessuno”.

Tornare indietro, le modifiche si salveranno automaticamente.

Chat segreta: ecco a cosa serve e perché si utilizza

Ma come fare se si vuole rendere una chat segreta con i propri contatti? Con Telegram è possibile, permette di comunicare con i contatti in modo criptato e sicuro. Infatti, le conversazioni sono crittografate e non lasciano alcuna traccia né nel server di Telegram né nella memoria del telefono. Attenzione, non in anonimo, nella modalità chat segreta sono visibili tutti i dati dell’account. Lo scopo della chat segreta è quello di avere delle funzioni in più in confronto alla normale chat, con i propri interlocutori.

Le chat segrete sono utili per chi vuole comunicare in modo confidenziale e protetto, senza il rischio di intercettazioni o di perdita dei dati. Ma non solo, nell’era degli screenshot è molto utile sapere che all’interno della chat i screenshot sono limitati. Nello specifico su Android non è possibile effettuare degli screenshot del contenuto delle chat segrete, mentre su iOS/iPadOS è possibile ma viene notificato al destinatario, nella pagina della conversazione apparirà il seguente messaggio: “Hai fatto uno screenshot” o “Nome ha fatto uno screenshot”. Inoltre, il contenuto della conversazione non può essere inoltrato ad altre persone.

Le chat segrete possono essere cancellate in qualsiasi momento, i messaggi si eliminano automaticamente da entrambe le parti. Le chat segrete sono specifiche per ogni dispositivo e non sono sincronizzate tra i vari dispositivi su cui si usa Telegram. Una funzione utile anche se si ha la necessità di non ricevere nessun tipo di notifica. Infatti con le chat segrete di Telegram non verranno notificati i nuovi messaggi in arrivo, ma sarà necessario entrare all’interno della chat per controllare eventuali nuovi messaggi.

Attivare una chat segreta: ecco tutti i passaggi

Ma come si avvia una chat segreta? Nella pratica è possibile creare un chat segreta in una manciata di secondi. I passaggi sono semplici e in pochi click sarà possibile avviare una chat segreta con l’utente desiderato, ecco tutti i passaggi:

Per avviare una chat segreta su Telegram, dovete seguire questi passaggi:

Aprite Telegram;

Selezionate il contatto dove avviare una chat segreta;

Premere sul nome o sulla foto;

Selezionare su “altro”;

Scegliere dal menu “Avvia chat segreta”;

Attendere che l’utente si colleghi;

Comunicare con l’utente in modalità segreta.

Le chat segrete possono essere create anche più volte con lo stesso utente.

Differenze tra le chat segrete e le chat normali

Quando si attiva la chat segreta si creerà una nuova chat con l’utente selezionato, le due chat si differenziano in quanto una è riconoscibile dall’icona del lucchetto vicino al nome dell’utente. Nello specifico, nella lista chat saranno presenti la chat normale e la nuova chat segreta.

Le chat normali sono le conversazioni standard che si possono avere con i contatti o i gruppi su Telegram, dove i messaggi sono cifrati sul dispositivo del mittente e sul server di Telegram. Inoltre, le conversazioni possono essere inoltrate ad altre persone e non possono essere cancellate in modo definitivo da entrambe le parti, ma solo dal proprio dispositivo. Non possono avere un timer di autodistruzione, ma solo un timer di eliminazione dopo la lettura, che permette di impostare un tempo dopo il quale i messaggi si cancellano dal proprio dispositivo dopo essere stati letti.

Una delle differenze più notevoli è la sincronizzazione, le chat normali sono sincronizzate tra i vari dispositivi su cui si usa Telegram e sono archiviate nel cloud di Telegram. Questo salvataggio permette di accedere ai messaggi da qualsiasi dispositivo e di non perderli in caso di smarrimento o rottura del telefono. Al contrario la chat segreta non viene salvata sui server di Telegram ma solo sui dispositivi dei partecipanti.

Attivare l’autodistruzione di una chat segreta

La chat segreta permette d’impostare un timer per l’autodistruzione dei messaggi dopo un tot di tempo. Il timer sulle chat segrete di Telegram serve a impostare un tempo dopo il quale i messaggi inviati si cancellano sia dal proprio dispositivo che da quello del destinatario. Questa funzione è utile per chi vuole comunicare in modo ancora più sicuro e confidenziale, senza lasciare alcuna traccia dei propri messaggi. Sulla chat segreta è presente un timer per l’autodistruzione, attraverso l’icona dell’orologio sulla chat. Ecco i passaggi per attivare un timer di autodistruzione di un messaggio.

Avviare Telegram;

Accedere alla chat segreta;

Selezionare l’icona dell’orologio, in basso alla schermata;

Scegliere dal menu il tempo, “da 1 a 30 secondi, 1 minuto, 1 giorno, 1 settimana”;

Premere “Fatto”.

Invece per cancellare la chat in automatico, senza nessun timer, sarò sufficiente premere sull’icona in alto a destra, vicino il nome dell’interlocutore, selezionare “altro” e poi “cancella messaggi” per poi confermare. Infine, la chat prima di essere cancellata definitivamente da 5 secondi per annullare l’operazione.