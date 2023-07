WhatsApp: questa nuova funzione vi faciliterà di gran lunga la vita

WhatsApp sta attualmente rilasciando un nuovo aggiornamento attraverso il programma Google Play Beta, che porta la versione dell’app alla 2.23.14.18. Anche in questo caso, non sono mancate piacevoli sorprese volte ad ottimizzare lo svolgimento di precise operazioni.

Con il recente update, è stata introdotta una nuova funzione che dà modo agli utenti di collegare il proprio account a WhatsApp Web utilizzando il numero di telefono. Al momento, questa possibilità è al servizio solo di alcuni beta tester.

Non servirà più il codice QR su WhatsApp Web

Dopo l’installazione dell’ultima versione beta per il sistema operativo Android, potreste essere in grado di sfruttare il collegamento tramite numero di telefono: in buona sostanza, gli utenti abilitati riusciranno a collegare senza problemi il loro account a WhatsApp Web eliminando la necessità di scannerizzare il codice QR. Gli screenshot pubblicati da WABetaInfo chiariscono meglio il tutto:

Come si può facilmente intuire osservando le immagini, non verrà archiviata la scansione del QR code ma sarà in dolce compagnia di quest’ulteriore e valido sistema. Nel processo di collegamento si renderà necessario l’utilizzo del numero di telefono associato al proprio account principale e di un codice monouso generato da WhatsApp Web.

In termini pratici, bisognerà innanzitutto avviare WhatsApp Web sul dispositivo desktop che si desidera collegare e selezionare la nuova opzione chiamata “Link with phone number”. Successivamente, verrà richiesto di inserire il numero telefonico, assieme al relativo prefisso internazionale, e si riceverà la notifica contenente un codice di 8 caratteri da inserire per convalidare l’operazione.

Un metodo che potrebbe tornare decisamente utile in molte circostanze. In passato, alcuni utenti non sono stati in grado di utilizzare WhatsApp Web a causa di problemi con la fotocamera del loro dispositivo, che hanno impedito di scannerizzare il codice QR: con questa soluzione, sarà semplicissimo aggirare l’ostacolo ed utilizzare WhatsApp anche dal proprio pc fisso o portatile.