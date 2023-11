Gli strumenti AI per migliorare l’efficienza sul posto di lavoro

L’intelligenza artificiale può semplificare il flusso di lavoro rendendo alcuni passaggi più veloci. Ridurre i tempi per determinate azioni porta a una maggiore efficienza sul lavoro, migliorando anche l’attenzione e il risultato finale. A questo scopo, esistono molte piattaforme che possono rendere il lavoro molto più pratico, a seconda delle esigenze specifiche. Per questo è necessario scegliere gli strumenti migliori, ecco allora alcuni strumenti di intelligenza artificiale che possono semplificare il flusso di lavoro quotidiano.

Il futuro dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è un promettente supporto per il futuro e i cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo digitale sono già sostanziali. Il lavoro e tutto ciò che richiede una ricerca, una riscrittura, una comunicazione o anche un’analisi di un PDF può essere supportato, oltre che dal lavoro dell’essere umano, anche dall’intelligenza artificiale. Questo non significa che l’AI prenderà il sopravvento o può generare completamente tutto il lavoro, ma può essere l’alleato giusto per ridurre le tempistiche, migliorare l’efficienza e così anche la produttività. Le categorie degli strumenti AI sono davvero moltissime, si passa dal chatbot per la conversazione, la generazione di testo, lo strumento AI in grado di generare immagini o video, trascrivere registrazioni vocali, correzione grammaticale, e tantissime altre funzioni di ricerca.

In questo caso specifico, per simulare un percorso lavorativo, tra gli strumenti che andremo ad analizzare si trova Chat Bing per la ricerca di fonti e di informazioni, Canva Pro per i progetti di grafica, Otter.ai per il supporto nelle riunioni e nella trascrizione scritta. Infine, l’alleato ideale per tutti, Grammarly, per la correzione grammaticale.

BingChat il chatbot intelligente

Quando si pensa all’intelligenza artificiale, sicuramente il primo pensiero va ai chatbot più famosi, tra questi è presente Bing Chat. Bing Chat è uno strumento di intelligenza artificiale comodo e pratico, ideale per ridurre le tempistiche di ricerca. Anche se in passato veniva usato principalmente Google per porre qualsiasi domanda, oggi il supporto ideale, soprattutto sul lavoro per ridurre le tempistiche tecniche, è quello di affidarsi a strumenti in grado di rendere tutte le informazioni ricercate più dirette e pratiche.

Bing Chat è uno strumento gratuito che riesce a soddisfare tutti gli utenti, inoltre accedere e utilizzarlo è facile e veloce. Nella pratica BingChat riesce a dare risposte coerenti con gli input inseriti e riesce a migliorare il flusso di lavoro, in quanto fornisce le fonti e tutte le informazioni direttamente in una sola risposta. Così è possibile ampliare le ricerche semplicemente selezionando il sito di riferimento. Allo stesso tempo è possibile ottenere una risposta esaustiva senza dover effettuare una ricerca più complessa su Google, che va sicuramente poi snellita per trovare la risposta migliore. Inoltre, per ampliare le sue risposte basterà porre altre domande direttamente sulla chat.

Per un lavoro più accurato, Bing Chat offre anche la possibilità di scegliere fra tre tipi di conversazione. Lo stile influenza ovviamente la risposta, per questo è possibile inserire quello più adatto alle proprie esigenze. Inoltre, può essere anche il supporto tecnico per quanto riguarda la scrittura di un’email, il controllo dell’ortografia, migliorare un testo, aiutare nella realizzazione di una foto e tantissime altre funzioni.

CanvaPro le grafiche in un click

Se il testo e la ricerca sono fondamentali, nel passaggio successivo vanno sicuramente considerate le immagini e tutto quello che riguarda la grafica e la progettazione. Non sempre, non in tutti i lavori, è necessaria, ma nella maggior parte è fondamentale avere uno strumento veloce e pratico per ridurre le tempistiche per la creazione di contenuti visivi.

Canva, in questo senso, ha rivoluzionato in generale tutta quella sezione che riguarda la grafica e quello che ne viene della progettazione, che siano post, inviti, volantini o anche presentazioni social. Gli strumenti di intelligenza artificiale infatti permettono anche di poter sfruttare delle piattaforme di divulgazione, magari per la propria azienda, il proprio prodotto, il proprio servizio, che prima non si erano presi in considerazione, ad esempio come i social media. Ora, grazie all’intelligenza artificiale, è possibile esplorare questi ambienti e provare a portare la propria azienda sui social, anche in assenza di una figura professionale specifica, o almeno per un approccio iniziale. Proprio per tutte queste sfaccettature, lo strumento ideale è Canva Pro, che offre diversi strumenti AI come Magic Edit, Magic Design, Gomma Magica, Rimozione Sfondo.

Tra le novità più recenti a migliorarne le prestazioni è stato introdotto Magic Studio, basato sull’intelligenza artificiale. La suite di strumenti di Magic Studio include Magic Switch, Magic Media, Magic Design, Brand Voice, Magic Morph, Magic Grab, Magic Expand, in grado di automatizzare quasi tutte le varie esigenze di progettazione visiva.

Otter.ai scrive le riunioni al posto tuo

Non allontanandoci molto dalla scrittura e dalla generazione di un’immagine, ci troviamo ad analizzare uno strumento in grado di poter velocizzare un processo molto diffuso nel mondo del lavoro, spesso molto lungo e complesso. Nello specifico, si parla di tutto quella parte nella quale è necessario trascrivere, che sia per una riunione o per altri motivi, una registrazione vocale. Riportare in testo quella che è una registrazione vocale richiede tempo, attenzione e spesso un lavoro complesso. A questo scopo, l’intelligenza artificiale riduce drasticamente il tempo e la fatica e riporta perfettamente in maniera accurata e professionale ciò che ascolta, grazie a Otter.ai. Otter.ai è in grado di importare una registrazione vocale per poi trascrivere completamente la conversazione in pochi minuti con precisione ed efficienza.

Di base, Otter.ai dispone di un piano gratuito ma con diverse limitazioni, come 300 minuti di trascrizione mensile e 30 minuti per tutte le conversazioni registrate sulla piattaforma stessa. Per utilizzare Otter.ai per motivi professionali e in maniera più sostanziosa, è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento che permette di accedere a importazioni illimitate e ricerche avanzate.

ChatPDF analisi dei PDF AI

Procedendo sempre verso altre azioni che richiedono tempo e fatica sul lavoro, si trova l’analisi di un file PDF. Sul lavoro e per moltissimi altri settori, come può essere lo studio, analizzare un PDF, soprattutto di file molto grandi, è spesso un lavoro lungo e complesso. ChatPDF può essere la soluzione ideale per accelerare questa azione. Lo strumento basato sull’intelligenza artificiale che è in grado di svolgere il lavoro noioso al posto dell’essere umano.

I PDF contengono spesso moltissime informazioni e analizzarli quindi richiede moltissimo tempo. Al contrario, ChatPDF impiega alcuni secondi per scansionare un PDF e rispondere a qualsiasi domanda per un riepilogo dettagliato. Inoltre, è in grado di riassumere tutte le nozioni presenti in un determinato PDF.

Grammarly l’assistente AI per la grammatica

Infine, ma non per importanza, si trova lo strumento probabilmente più semplice ma comunque molto utile e interessante. Grammarly, come suggerisce il nome stesso, è il supporto per controllare l’ortografia e la grammatica. Anche se i chatbot possono comunque verificare l’ortografia e la grammatica, in questo caso Grammarly, essendo un’estensione per Chrome, è più pratico. Inoltre, è ideale per ridurre il processo di correzione e per ottenere immediatamente la correzione di eventuali errori che possono sfuggire durante un flusso di lavoro intenso.

Oltre all’assistenza grammaticale di base, lo strumento può offrire altri tipi di assistenza. Principalmente, grazie alla sua integrazione dell’intelligenza artificiale generativa, può anche creare o riscrivere testo, fornire idee, identificare lacune nella scrittura, cambiare il tono del testo, generare risposte rapide e creare schemi. Infine, con le funzionalità generative di AI di Grammarly, è possibile scrivere un prompt con poche parole e ricevere una bozza in pochi secondi.

I vantaggi dell’AI sul lavoro

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nel lavoro può sostenere e migliorare l’efficienza e la produttività, senza mettere da parte la professionalità e la precisione. Nell’effettivo l’uso di strumenti di intelligenza artificiale può portare a un miglioramento significativo nella qualità del lavoro. I vantaggi sono diversi, gli strumenti AI possono aiutare a semplificare i processi e automatizzare i compiti ripetitivi, migliorando l’efficienza e la produttività.

La parte positiva degli strumenti di intelligenza artificiale è anche la velocità nell’accedere a essi e nell’utilizzarli. Per questo, anche per chi è alle prime armi o chi si sta approcciando a una nuova sezione di lavoro può migliorare, apprendere o aggiungere qualità alle proprie capacità e conoscenze lavorative e personali con l’AI. Per terminare, l’obiettivo principale è sicuramente quello di trovare lo strumento AI adatto a seconda delle esigenze. Successivamente, affidarsi all’intelligenza artificiale ma controllare eventuali fonti o ciò che genera. E infine, abituarsi a utilizzare strumenti migliori rispetto a quelli usati in passato. In questo modo si automatizza il lavoro, aumentando la produttività e migliorando l’efficienza sul lavoro.