Scopri le tecnologie emergenti nel mondo mobile: dall'AI alla realtà aumentata

Il mondo mobile è caratterizzato da un’evoluzione costante e rapida, determinata dall’innovazione e dal progresso tecnologico. In questo contesto, emergono delle tecnologie che si fondano su scoperte scientifiche e tecniche recenti e che presentano il potenziale di modificare radicalmente il modo in cui si vive, si lavora e si comunica. Alcune delle tecnologie che stanno rivoluzionando il panorama mobile sono l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata, la realtà virtuale, la blockchain e l’Internet delle cose.

Intelligenza artificiale nel mondo mobile

L’intelligenza artificiale è la capacità dei computer di apprendere, ragionare e agire in modo intelligente, superando o eguagliando le capacità umane. Nonché la capacità delle macchine di imitare le funzioni cognitive umane, come il ragionamento, l’apprendimento, la percezione e la decisione. L’AI si basa su tecniche di apprendimento automatico e profondo, che consentono ai computer di analizzare grandi quantità di dati e di generare previsioni, raccomandazioni o decisioni. L’IA ricopre un’importante evoluzione nel settore mobile perché può essere applicata a vari ambiti, come l’assistenza vocale, la fotografia, la sicurezza, la personalizzazione e l’ottimizzazione.

L’importanza dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale ha un ruolo fondamentale per il futuro in quanto può aiutare gli studenti a imparare a leggere, scrivere, parlare e ascoltare in modo efficace e divertente. Ma soprattutto l’AI può aiutare le persone con disabilità o bisogni speciali a interagire con il mondo digitale e reale in modo più facile e sicuro. Un esempio di app basata sull’AI per l’accessibilità è Google Lookout, un’applicazione che aiuta le persone con problemi di vista a identificare gli oggetti intorno a loro usando la fotocamera del loro smartphone. L’app usa l’AI per riconoscere gli oggetti e fornire informazioni utili tramite audio o vibrazione.

La realtà aumentata

La realtà aumentata è una tecnologia che integra elementi digitali alla realtà fisica, creando un ambiente misto in cui l’utente può interagire con entrambi. La realtà aumentata si basa su dispositivi mobili dotati di fotocamera, sensori e schermo, che riconoscono la posizione e il movimento dell’utente e degli oggetti circostanti e mostrano sullo schermo informazioni o elementi virtuali che si sovrappongono alla realtà. La realtà aumentata ha diverse finalità, come arricchire l’esperienza utente, fornire informazioni aggiuntive, creare contenuti interattivi e divertenti, o facilitare l’apprendimento e la formazione. Infatti, viene utilizzate in diversi ambiti, come l’istruzione, il turismo, il marketing, l’industria, il design e l’intrattenimento. Non mancano di certo le sfide, anche per la realtà aumentata, come per tutte le tecnologie più avanzate, come la qualità grafica, la compatibilità, la sicurezza e l’usabilità.

Come funziona la realtà aumentata

La realtà aumentata è una tecnologia che permette di arricchire la percezione sensoriale umana mediante informazioni o elementi virtuali che si sovrappongono alla realtà. Per funzionare sui dispositivi mobili, la realtà aumentata sfrutta la fotocamera, il GPS e altri sensori per rilevare la posizione e il movimento dell’utente e degli oggetti circostanti. In base a ciò, il dispositivo mostra sullo schermo immagini 3D, testi, audio o video che si integrano con l’ambiente reale. L’utente può interagire con la realtà aumentata tramite il touchscreen, la voce o i gesti.

Realtà virtuale

La realtà virtuale è una tecnologia che permette di creare e vivere ambienti simulati grazie ad alcuni appositi visori. In questo modo è possibile immergersi e interagire completamente con la realtà virtuale creata. La RV può essere usata per scopi ludici, educativi, terapeutici o professionali. Inoltre, la realtà virtuale offre delle nuove e importanti opportunità di apprendimento, formazione e terapia. Ad esempio, si stanno sviluppando soluzioni per l’istruzione a distanza, la simulazione di scenari professionali, il trattamento di fobie, la riabilitazione fisica e la socializzazione. Tra le novità del momento Apple ha svelato al WWDC 2023 il suo primo visore per la realtà mista, chiamato Apple Vision Pro. Si tratta di un dispositivo che unisce la realtà virtuale e la realtà aumentata, dotato di oltre 12 telecamere, uno scanner LiDAR e un chip R1 dedicato.

Blockchain e il futuro

La blockchain è un sistema distribuito che registra e condivide le transazioni tra gli utenti in modo sicuro, trasparente e immutabile. La blockchain può essere usata per facilitare lo scambio di valori digitali, come le criptovalute, i contratti intelligenti, i documenti e le identità. Alcuni esempi di dispositivi mobili che usano la blockchain sono i portafogli digitali, le app di pagamento, le piattaforme di trading e le app di verifica. La blockchain presenta però anche delle sfide, come la scalabilità, la regolamentazione, l’accessibilità e l’ambiente.

Blockchain e utilizzo

La blockchain è una tecnologia che permette di creare e gestire un registro distribuito e condiviso di dati e informazioni, senza la necessità di un’autorità centrale di controllo. La blockchain ha diverse applicazioni in vari settori, tra cui:

Scambio di valore digitale, come le criptovalute e le monete virtuali;

Tracciabilità dei prodotti alimentari, che consente di conoscere l’origine, la qualità e la sicurezza degli alimenti;

Gestione della logistica, che permette di monitorare i flussi di merci in tutto il mondo;

Certificazione dei documenti, che serve a garantire la data certa e l’integrità dei documenti digitali;

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica, che si basa sulla blockchain per promuovere pratiche responsabili e trasparenti.

IoT l’internet delle cose

Infine, l’internet delle cose o più nello specifico l’Internet of Things, IoT, il concetto che connette gli oggetti fisici alla rete internet tramite sensori e attuatori. L’IoT può essere usato per monitorare, controllare e automatizzare vari aspetti della vita quotidiana, come la salute, la casa, il lavoro e il tempo libero. Alcuni esempi di dispositivi mobili che usano l’IoT sono i braccialetti fitness, le lampadine intelligenti, i termostati o le serrature.