Come migliorare la produttività con l'AI

L’intelligenza artificiale, sebbene possa suscitare preoccupazione in alcuni utenti, in realtà rappresenta un supporto comodo e pratico. L’AI può facilitare numerosi processi lavorativi e di studio, migliorando la produttività e rivoluzionando le tempistiche. Diverse piattaforme AI, pur comprendendo i loro limiti e mantenendo sempre un controllo attento, possono diventare potenti alleati. A questo scopo, ecco alcuni dei migliori strumenti di intelligenza artificiale per la produttività.

Come essere produttivi con l’AI

La produttività è fondamentale per portare a termine i compiti quotidiani, sia lavorativi che personali. In qualsiasi campo, è essenziale non esaurire le energie in un lasso di tempo troppo breve, cosa che accade spesso a molte persone. Esistono innumerevoli metodi per migliorare la produttività, ma negli ultimi tempi il consiglio più diffuso è quello di utilizzare l’intelligenza artificiale. Ma come si può sfruttare una tecnologia così innovativa e al contempo così discussa? La risposta, che potrebbe sembrare complicata, si nasconde dietro una parola molto semplice: consapevolezza.

Gli strumenti di intelligenza artificiale sono importanti e rappresentano un cambiamento significativo per il futuro, ma sono un supporto e non devono sostituire completamente l’intervento umano. Infatti, in tal senso, non sarebbe neanche del tutto possibile. Per quanto riguarda la produttività, è essenziale scegliere gli strumenti giusti, ricordando sempre di controllare e verificare ciò che l’intelligenza artificiale genera, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

ChatGPT: l’alleato vincente per la produttività

ChatGPT è la piattaforma AI per eccellenza e si posiziona al primo posto come alleato numero uno per la produttività. Il chatbot, in grado di rispondere a qualsiasi input di testo, può trasformarsi, grazie alle sue innumerevoli funzioni, in un perfetto alleato per gestire, organizzare e rispondere a qualsiasi richiesta. ChatGPT permette di ridurre i tempi, automatizzare processi e fornire supporto nello studio e nel lavoro. Rispondendo a qualsiasi richiesta, può generare un progetto, creare rapidamente un elenco, produrre una ricerca veloce, controllare bozze e molto altro ancora.

In ogni caso, come qualsiasi strumento di intelligenza artificiale, è sempre necessario controllare le fonti, analizzare il contenuto e verificare la veridicità di una eventuale risposta. Infine, ma non meno importante, ChatGPT è gratuito, il che rende il tutto ancora più pratico e conveniente. Nel caso in cui si stia cercando uno strumento ancora più funzionale, è possibile sottoscrivere un abbonamento a pagamento con dei vantaggi extra, ChatGPT Plus.

Adobe Photoshop: l’AI nel colosso dell’editing

Photoshop è la piattaforma ideale per la modifica delle immagini, la creazione di grafiche e molto altro, che offre anche degli strumenti intelligenti. Photoshop è uno strumento complesso e anche le funzioni di intelligenza artificiale sono più complicate e costoso rispetto ad altri, ma garantisce un risultato quasi perfetto. Infatti, la tecnologia Firefly di Adobe offre un controllo superiore rispetto ad altre piattaforme dedicate alle immagini.

Tra i migliori strumenti, si possono trovare il riempimento generativo e l’espansione generativa, che non solo possono aggiungere o rimuovere oggetti dalle scene, ma anche sostituire interi sfondi o estendere un’immagine. Grazie a Photoshop e ai relativi strumenti di intelligenza artificiale, è possibile realizzare foto realistiche e professionali che non possono essere paragonate con altri strumenti di intelligenza artificiale per le immagini.

Notion il supporto AI per i tuoi progetti

Notion è uno strumento ampiamente utilizzato per la gestione dei progetti e la presa di appunti. L’estensione Notion AI, che incorpora l’intelligenza artificiale, si concentra sulla creazione di elenchi puntati per il brainstorming o riepiloghi da asporto. Utilizzare Notion AI permette di gestire determinati compiti che possono risultare noiosi e ripetitivi, migliorando notevolmente la produttività.

Lo strumento semplifica la creazione di documentazione condivisa e il monitoraggio delle attività, fornendo un supporto prezioso per gli utenti che desiderano generare idee, testo e persino itinerari di eventi, il tutto all’interno della documentazione esistente. Ma non solo, Notion AI è in grado di generare automaticamente elenchi di cose da fare direttamente dalle note della riunione. Infine, può revisionare i punti chiave da semplici parti di testo.

Midjourney per dare sfogo alla creatività

Per il testo e non solo, ChatGPT è l’alleato giusto, ma per le foto è presente la piattaforma AI Midjourney per supportare l’utente a generare delle immagini creativi e originali. Anche in questo caso si tratta di velocizzare tutte quelle fasi di ricerca, che durante la fase di lavoro e di studio, rallentano l’esecuzione di un determinato compito e possono abbassare notevolmente la produttività. Midjourney di base è un servizio online che permette di creare immagini artistiche basate sulle parole chiave inserite dall’utente.

Per utilizzare questo strumento è però necessario registrarsi su Discord e procedere direttamente dal server. Sicuramente, Midjourney permette di generare immagini originali, seguendo lo stile e le istruzioni richieste inserite. Sfortunatamente, Midjourney genera occasionalmente anche degli errori nell’immagine, quindi è fondamentale monitorare l’esecuzione finale anche per questa piattaforma. Inoltre, le immagini hanno una dimensione preimpostata e modificarle può compromettere la risoluzione finale, rendendola non ottimale per progetti artistici professionali.