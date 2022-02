Sta arrivando il tablet di Lenovo PERFETTO per il gaming

Il tablet da gioco Lenovo Legion Y700 sappiamo che sarà dotato di una grande batteria da 6550 mAh, godrà del supporto per la ricarica rapida da 45 We molto altro ancora: ecco cosa è emerso da un teaser ufficiale.

Lenovo Legion Y700: non avrai altro tablet gaming al di fuori di questo

Lenovo si sta preparando a lanciare il tablet da gioco Legion Y700 insieme al suo prossimo smartphone da gioco soprannominato Legion Y90. I dirigenti dell'azienda hanno ampiamente spoilerato l'arrivo dei dispositivi sui siti di social media. E ora, riceviamo il nostro primo teaser ufficiale per il tablet che indica un lancio imminente.

Secondo un rapporto di ITHome, il nuovo poster suggerisce quale sarà la capacità della batteria del tablet da gioco Android Legion Y700 (6550 mAh) e che verrà fornito con supporto per la ricarica rapida da 45 W. La grande batteria consentirà ai giocatori di eseguire giochi tradizionali fino a 6 ore ininterrottamente.

Il teaser menziona anche il fatto che il device verrà fornito con un display da 8,8 pollici avente una risoluzione di 2560x1600p, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz e una gamma di colori DCI-P3 al 100%. È stato rivelato che il gadget sarà dotato di un SoC Snapdragon 870 e verrà fornito con due speaker stereo e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Ha una speciale “Modalità di visualizzazione ultra ampia” per i giocatori che desiderano più contenuti sui propri schermi mentre giocano ai giochi MOBA. La funzione funziona modificando le proporzioni da 16:10 o 16:9 predefinite a 21:10 con l'aiuto di barre nere in alto e in basso. Gli utenti avranno anche la possibilità di spostare il contenuto nella parte inferiore del display lasciando un enorme nero nella parte superiore.

Lenovo non ha ancora annunciato la data di rilascio del tablet Legion Y700, tuttavia, il teaser ufficiale suggerisce che presto sentiremo altre notizie molto presto. Vi invitiamo a restare connessi.