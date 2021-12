Lenovo: arrivano i nuovi smartphone e tablet Legion

Lenovo Legion Y90 arriverà con un display a 144Hz e disporrà della tecnologia Double Engine Air Cooling. Pochi giorni fa, Lin Lin, dirigente del marchio cinese, ha mostrato la capacità del prossimo telefono da gaming del marchio di gestire il calore con giochi a 120 fps. Ora, l'azienda è tornata alla ribalta per mostrare lo straordinario schermo di cui sarà dotato il device.

Lenovo: arriva il flagship Legion Y90

Secondo il poster, il Lenovo Legion Y90 sarà dotato di un ampio display AMOLED. Sarà un pannello E4 di Samsung da 6,92 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 720Hz. Una delle sue principali caratteristiche di visualizzazione sarà lo schermo anti luce blu. Avrà una certificazione per la protezione degli occhi che assicura che abbassi automaticamente la luce blu che viene emessa dallo schermo.

Inoltre, il poster conferma che lo smartphone da gioco avrà una tecnologia Double Engine Air Cooling. Significa che il telefono disporrà di ventole di raffreddamento proprietarie. Potrebbe essere simile al sistema di raffreddamento a liquido sovralimentato con doppia ventola turbo visto nel Legion Phone 2 Pro.

Oltre a questo, si dice che lo smartphone sia alimentato dal SoC di punta Qualcomm Snapdragon 888 che sarà abbinato alla RAM LPDDR5 e allo storage UFS 3.1. Come detto in precedenza, il product manager di Lenovo Notebook, Lin Lin, ha rivelato che anche dopo aver giocato a 120 fps per 20 minuti, il telefono è riuscito a mantenersi fresco. Il dispositivo è rimasto a 38,9 gradi, mostrando la sua ottima gestione del calore sotto sforzo.

I ragazzi di Lenovo hanno anche giocato al titolo Honor of Kings per 30 minuti a 90Hz inferiori. Tuttavia, il device era a 38 gradi Celsius.

Oltre a questo, la società ha recentemente spoilerato l'arrivo di un tablet da gioco con marchio Legion. Il dispositivo si chiamerà Lenovo Legion Y700 e dovrebbe essere dotato di uno schermo da 8,8 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Avrà uno schermo pronto per il gioco ad alta 120Hz. Proprio come il telefono Y90, il tablet da gioco Y700 sarà alimentato dal SoC Snapdragon 888.