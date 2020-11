Ci sono smartwatch che non devono solo accompagnarci elegantemente al polso per far vibrare le nostre notifiche: sono strumenti, piuttosto, che devono accompagnare le nostre fatiche facendo vibrare i km compiuti, gli sforzi consumati, l’avventura cercata. Sono smartwatch il cui ruolo è altre ed ulteriore, poiché vi ci si affida per informazioni importanti e pochi orpelli, affinché possano supportarci senza distrazioni. Anche questi smartwatch oggi trovano la strada del Cyber Monday, incontrando una serie di sconti che son pronti a trasformarsi in una corsa, una sgambata o una pedalata in mezzo alla natura. Offerte che sanno innegabilmente di libertà.

C’è chi li chiama “sportwatch” per focalizzare l’idea di un orologio pensato per un obiettivo preciso. Noi li chiameremo per nome, indicandone soprattutto affianco lo sconto. Perché è proprio lo sconto, oggi, a farsi notare.

C’è una caratteristica che Garmin presenza sopra ad ogni altra per questo modello: la progettazione su standard militare USA810, cosa che gli dona massima resistenza termica, agli urti e agli schizzi d’acqua. Ideale per lo sport all’aria aperta, insomma, anche grazie ad ulteriori aspetti quali la visione notturna, il doppio formato per le coordinate e l’accesso ai sistemi GPS, GLONASS e Galileo. Dispone inoltre di altimetro, barometro, bussola elettronica a tre assi e termometro. Previsti sensore cardio e app per il monitoraggio completo dell’attività fisica.

La batteria ricaricabile garantisce fino a 14 giorni in modalità smartwatch e fino a 16 ore in modalità GPS, potendo dunque supportare facilmente ogni tipo di attività outdoor, anche le più prolungate.

Il Polar Vantage V è uno smartwatch sportivo per definizione, pensato nativamente per supportare al meglio le prestazioni durante gare o allenamenti. Nasce quindi con questa finalità mettendo nel mirino fino a 130 specialità differenti, alle quali rispondere con caratteristiche hardware (design e resistenza) e software tali da poter servire al meglio ogni esigenza.

Garantisce fino a 40 ore di allenamento con cardiofrequenzimetro e GPS, ma analizza i parametri anche post-allenamento o durante il sonno, così da poter valutare anche la capacità di recupero e le fasi di riposo. Non necessita di sensori esterni, ma è sufficiente indossarlo durante l’intera giornata.

Non sfuggirà a nessuno come un serio monitoraggio dell’attività sportiva non possa prescindere da particolari caratteristiche di resistenza e particolari attenzioni lato software e design per poter garantire davvero un’esperienza sportiva come si deve. Per “sport” non si intende certo il risvolto social (pur innegabilmente piacevole e motivante), ma il vero piacere dello sforzo fisico e mentale per il raggiungimento di obiettivi e prestazioni. Ecco perché anche cifre apparentemente alte diventano appaganti con questi sconti: il Suunto 7, ad esempio, contempla la massima assistenza per 70 sport differenti, ha GPS e cardiofrequenzimetro inclusi e consente di utilizzare mappe offline per varie esigenze. Robusto nella scocca, vetro protetto da garanzia Gorilla Glass antigraffio e impermeabilità garantita fino a 50 metri di profondità. La batteria copre 48 ore di utilizzo normale e 12 ore in modalità tracciamento GPS.

Tutti e tre gli “sportwatch” segnalati trovano in questo Cyber Monday la miglior occasione d’acquisto di sempre, raggiungendo in tutti e tre i casi il minor prezzo mai sperimentato. Un’opportunità vera per sportivi, dunque, e per chi è pronto a sfidare qualsiasi stagione pur di tornare quanto prima in mezzo alla natura. Per correre, per pedalare, per nuotare, per vivere.

