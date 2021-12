Smartphone top di gamma 2022: i modelli in arrivo

Il 2022 sarà un anno molto frizzante sul versante della telefonia mobile; vedremo tante soluzioni innovative ma soprattutto, una nuova ondata di foldable da più brand. Facciamo ora un recap dei migliori smartphone top di gamma che ci aspettiamo per il prossimo anno.

Quali smartphone top di gamma vedremo?

Ovviamente, l'elenco non può essere completo ad oggi 31 dicembre 2021, poiché tante novità attese per i mesi futuri non sono ancora state svelate neppur sottoforma di leak o indiscrezione.

Prima di addentrarci nei dettagli, ecco alcuni dei flagship previsti per il mercato internazionale nel 2022:

Huawei P50 Pocket;

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X e 12 Ultra;

Samsung Galaxy S21 FE;

OnePlus 10 e 10 Pro;

Nokia X50;

Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra;

OPPO Find X4;

Honor Magic V;

Huawei Mate 50 Pro;

Apple iPhone SE 2 Plus;

Google Pixel Fold;

iPhone 14 series.

Huawei P50 Pocket

Il colosso di Ren Zhengfei ha svelato il P50 Pocket, un telefono a conchiglia, il 23 dicembre. Sebbene Huawei non offra i servizi Google, è bello vedere un altro telefono pieghevole dell'azienda. È rivolto agli utenti modaioli; arriverà nelle prossime settimane anche da noi.

Xiaomi 12

Xiaomi ha eliminato la parola “Mi” dalla denominazione dei suoi telefoni, quindi il prossimo dispositivo di punta (per meglio dire, la serie) ad approdare sarà lo Xiaomi 12. Questo nuovo flagship di punta è stato rivelato il 28 dicembre in Cina, ma nel 2022 arriverà da noi insieme al fratellone 12 Pro e al gigante 12 Ultra. È confermato che sono tutti alimentati dallo Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung Galaxy S21 FE

Il Galaxy S21 FE non è stato lanciato come previsto nel 2021, ma molti suggeriscono che verrà lanciato all'inizio del 2022, precisamente il 4 gennaio, prima del debutto della serie S22. Potete aspettarvi che offra un buon rapporto qualità-prezzo e sappiate che sarà un modello molto popolare, con un display da 6,4 pollici e un sistema di fotocamere uguale a quello del Galaxy S21+.

OnePlus 10 Pro

Il telefono OnePlus 10 Pro di nuova generazione disporrà dello Snapdragon S8 Gen1, di un display LTPO 2K 120Hz e una fotocamera di pregio realizzata insieme ad Hasselblad. Ci aspettiamo che venga rivelato nel gennaio 2022, forse lanciato in Cina prima di ottenere un debutto internazionale.

Nokia X50

Sebbene ci siano state molte voci su un sostituto del Nokia 9 PureView, la pista sembra essersi raffreddata, suggerendo invece che il colosso finlandese potrebbe lanciare un sostituto del Nokia 8.3 con cinque fotocamere chiamato Nokia X50. Questo potrebbe essere un midrange premium e non un vero e proprio flagship, con un display da 6,5 ​​pollici, SoC della serie Snapdragon 700 e una una fotocamera principale da 108 megapixel.

Line-up Samsung Galaxy S22

La famiglia di dispositivi Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra dovrebbe essere lanciata nel corso del mese di febbraio/marzo. Il telefono più piccolo avrà uno schermo da 6 pollici e il top di gamma invece, da 6,81″. L'Ultra avrà una fotocamera principale da 108 MP e uno zoom ottico 12x con slot per la S-Pen e design ereditato dal Note 20; i telefoni più piccoli avranno una lente principale da 50 MP. Potremmo anche vedere la variante con CPU Exynos 2200 e GPU AMD per alcuni mercati selezionati.

OPPO Find X4

È stato confermato che OPPO inserirà il nuovo MediaTek Dimensity 9000 in un futuro prodotto Find X, ma non sappiamo quale. Ad ogni modo, la variante di punta avrà una NPU proprietaria chiamata MariSilicon e un processore Snapdragon 8 Gen 1.

Honor Magic V

Honor ha confermato che presto svelerà il Magic V, il suo telefono pieghevole. La conferma è sorprendentemente vicina alla conferma dell'Huawei P50 Pocket, suggerendo che potrebbero essere simili. Tuttavia, non sappiamo molto dell'offerta di Honor, quindi c'è molto di cui essere entusiasti.

Huawei Mate 50 Pro

Si dice che il Huawei Mate 50 Pro sia enorme, con una batteria da 7000 mAh e un display da 6,8 pollici. Potrebbe essere alimentato dal Kirin 9000, ma abbiamo dei dubbi sul chip presente a bordo. I rumor ora suggeriscono un debutto previsto per marzo 2022.

Apple iPhone SE Plus

Non appena è stato annunciato l'iPhone SE 2020, sono iniziate a circolare voci sull'arrivo di un modello più grande. Con questo SE che essenzialmente prende il corpo dell'iPhone 8, ci si chiede se verrà lanciato un modello Plus con lo stesso design dell'iPhone 8 Plus.

Google Pixel Fold

La notizia di un Pixel pieghevole è apparsa per la prima volta nel 2019, e diverse nuove indiscrezioni sono apparse nel corso dell'anno corrente. Non sappiamo se è già in lavorazione presso Google, ma vogliamo sperarlo.

iPhone 14 series

C'è molta attesa per la serie iPhone 14; i modelli standard dovrebbero essere due (vanilla da 6,1″ e Max da 6,7″). La gamma Pro invece, dovrebbe avere un design ridisegnato privo di notch (ci potrebbe essere un foro) e un modulo fotografico incastonato nella back cover in puro stile LG Velvet.