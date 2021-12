Honor Magic V: sarà il foldable più potente di sempre

Honor Magic V è il primo pieghevole con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e sembra che avrà un design simile a quello dell'OPPO Find N.

Honor Magic V: le specifiche tecniche

Dopo aver rivelato il nome della prima ammiraglia pieghevole dell'azienda 2 giorni fa, Honor Magic V ha ricevuto la sua prima fuga di notizie. La recente indiscrezione proviene dall'utente cinese Changan Digital King su Weibo che ha condiviso una foto di quella che sembra una riunione di una conferenza interna in cui si discute dei punti salienti del foldable in questione.

La diapositiva mostrata sullo schermo evidenzia che Honor Magic V sarà il leader nel mercato dei pieghevoli; sarà il primo foldable con SoC Snapdragon 8 Gen 1, dotato di prestazioni incredibili per rivaleggiare alla pari con i competitor.

In altre notizie, il CEO di Honor, Zhao Ming, è stato recentemente intervistato in merito all'imminente Magic V. Nel video, afferma che alcuni produttori di telefoni si sono fatti un'idea sbagliata di cosa dovrebbe essere un pieghevole, in quanto un foldable, a suo avviso, dovrebbero essere “due dispositivi in ​​uno”, non un device con un pannello inutilizzabile ed uno più grande.

In termini più semplici, pensa che il futuro dei pieghevoli siano i device aventi uno stile a forma di libro pieghevole, come il Samsung Galaxy Z Fold 3 e l'OPPO Find N, a differenza flip phone.

Nell'intervista, Zhao Ming menziona anche il fatto che Honor sta cercando di integrare uno schermo delle dimensioni di un tablet nel corpo di uno smartphone con la sua più recente tecnologia interna, che include la nuova generazione di cerniere che dovrebbe essere in grado di ridurre al minimo la piega dello schermo, creare una divisione migliore, aumentare l'usabilità quando è aperto e si sfrutta il multitasking.

Con promo e teaser già in corso, manca solo la data di debutto ufficiale.