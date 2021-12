Huawei P50 Pocket: ecco a voi il rivale del Galaxy Z Flip 3

Huawei P50 Pocket, il primo flagship pieghevole a conchiglia del colosso cinese è stato presentato ufficialmente. Dispone di un display da 6,9 pollici a 120Hz; questo è, a tutti gli effetti, il rivale del Galaxy Z Flip3 di Samsung.

Huawei P50 Pocket: le catatteristiche

Il colosso di Ren Zhengfei ha appena annunciato un nuovo prodotto all'interno della sua line-up durante la conferenza tenutasi all'inizio di oggi. Sono stati presentati diversi gadget ma il più interessante è stato sicuramente il piccolo flip-phone P50 Pocket. Arriva sul mercato con una serie di caratteristiche molto interessanti: diamogli un'occhiata.

Con questo modello, il gigante della tecnologia cinese ha posto l'accento sul design premium e sulla qualità costruttiva. Arriva in una variante White e Premium Gold (nel mercato estero) con la prima caratterizzata da un'estetica simile al diamante mentre la seconda è stata realizzata appositamente da un'importante stilista di haute couture, Iris Van Herpen. Entrambe le versioni presentano una trama micro scolpita in 3D avanzato sul retro, che ospita anche un modulo fotocamera circolare e uno schermo di copertura rotondo in grado di visualizzare notifiche e altre informazioni cruciali da una varietà di app supportate.

Arrivando nella parte anteriore, il dispositivo sfoggia un display OLED da 6,9 pollici con proporzioni 21:9, densità di pixel di 442ppi, supporto di 1,07 miliardi di colori e ampia gamma di colori P3. Il pannello offre anche una frequenza di aggiornamento di 120Hz con una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz. Un aspetto notevole dell'intero design è la sua cerniera multidimensionale che ha un raggio ancora più corto rispetto ai suoi predecessori. Il team di ricerca e sviluppo dell'azienda ha trascorso anni a sviluppare questa parte fondamentale del telefono, attraverso la quale offre un design pieghevole a conchiglia.

Quando si parla di smartphone pieghevoli, il display e i suoi aspetti correlati di solito sono al centro dell'attenzione mentre la fotocamera sembra sempre un aspetto leggermente più marginale. Tuttavia, l'OEM cinse ha cercato di cambiare questa prospettiva con il nuovo gadget che offre un'esperienza fotografica davvero unica.

Ospita una fotocamera True Chroma da 40 megapixel, insieme ad un obiettivo ultra-wide da 13 megapixel e una lente Ultra Spectrum da 32 megapixel che è abbinata a un sensore Multi Spectrum a 10 canali e un illuminatore Ultra Spectrum. Mentre le prime due lenti non sono niente di straordinario, il sensore terziario è ciò che aggiunge quel pugno innovativo.

La funzione chiave è la nuova modalità Fotografia a fluorescenza a spettro ultra che consente agli utenti di catturare contenuti e dettagli che non possono essere visti ad occhio nudo.

Sotto il cofano, Huawei P50 Pocket è dotato di una batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica rapida SuperCharge da 40 W. È dotato del SoC Snapdragon 888 di Qualcomm, ma offre solo supporto 4G. Altre caratteristiche includono fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, Wi-Fi 6, sblocco facciale dalla fotocamera anteriore e posteriore e anche uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale. Il dispositivo pesa solo 190 grammi ed è spesso 7,2 mm quando è aperto e 15,2 mm quando è piegato.

Il flip phone di Huawei è disponibile in tre colori, ovvero Black, Diamond White e Premium Gold Edition. Tuttavia, solo gli ultimi due saranno disponibili nel mercato estero. Il prezzo parte da 8988 Yuan (circa 1.410 dollari USA) per il modello da 8GB + 256GB e arriva fino a 10.988 Yuan (circa 1.725 dollari USA) per la Premium Gold Edition che offre una configurazione di archiviazione da 12GB + 512GB. Non sappiamo ancora quando approderà da noi in Italia.