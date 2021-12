MediaTek Dimensity 9000: ecco il primo smartphone a montarlo

OPPO Find X4 sarà il primo device a montare il processore MediaTek Dimensity 9000. Già durante la presentazione del primo SoC al mondo – in ordine temporale – con processo di produzione a 4 nm, il colosso taiwanese aveva annunciato che OPPO, Vivo, Xiaomi e HONOR avrebbero impiegato il nuovo processore all'interno di una nuova serie di smartphone in arrivo durante il Q1 2022.

OPPO Find X4 monterà il SoC Dimensity 9000

Ebbene, in queste ore Heny Duan, Vice Presidente di OPPO, ha svelato ufficialmente che la nuova generazione di Find X (a tutti gli effetti il modello Find X4), sarà la prima a montare il processore MediaTek Dimensity 9000; è altamente probabile che Duan non facesse riferimento alla variante Find X4 Pro in quanto già sappiamo che potrò contare invece sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, l'antagonista naturale del SoC di MediaTek.

Questo è un dispositivo premium che riunisce così tante funzionalità all'avanguardia in un unico dispositivo e sappiamo che gli utenti rimarranno impressionati dalle sue prestazioni e dall'eccezionale efficienza energetica.

Infine, sappiamo che il chip di MediaTek troverà posto anche sul Redmi K50; infatti, Lu Weibing, Vice Presidente di Xiaomi e General Manager di Redmi, ha confermato che il processore sarà introdotto all'interno dei successori di Redmi K40, forse nel modello Redmi K50 Gaming.

Con i miglioramenti complessivi apportati dalla piattaforma Dimensity 9000 ed essendo una parte indispensabile della nostra serie Redmi K50, gli utenti possono aspettarsi di vedere prestazioni notevoli e miglioramenti nei nostri dispositivi in arrivo.

Tenendo in considerazione la lista degli smartphone in arrivo entro il Q1 2022, è molto probabile che ben presto scopriremo tanti altri modelli di smartphone con il Dimensity 9000 di MediaTek.