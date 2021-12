Cosa aspettarci da Apple per il prossimo anno?

Secondo l'analista Ming Chi Kuo, nel 2022 vedremo le nuove AirPods Pro 2 e tre nuovi modelli di Apple Watch. Non di meno, ci sarà finalmente, il famigerato iPhone SE, ma questo solo nel 2023.

Apple Watch: tre modelli per il 2022

Oltre alla realtà aumentata, Ming-Chi Kuo ha fatto riferimento anche a diversi altri prodotti nel suo rapporto pubblicato oggi. L'affidabile analista della mela prevede che tre nuovi modelli di Apple Watch debutteranno il prossimo anno, tra cui il Watch Series 8, un nuovo Watch SE e la versione sportiva rugged.

Un aggiornamento significativo per le AirPods Pro verrà rilasciato anche alla fine del 2022, con un chip “significativamente aggiornato“. Bloomberg ha precedentemente riferito che i nuovi TWS presenteranno per la prima volta sensori di salute integrati e potrebbero presentare una riprogettazione radicale del telaio che elimina del tutto gli steli.

Sfortunatamente, Kuo non entra nei dettagli su cosa aspettarsi dalla gamma 2022 di Apple Watch. In vista del rilascio della Serie 7, Kuo e altre pubblicazioni hanno riferito che il dispositivo sarebbe caratterizzato da un nuovo design industriale “quadrato” con lati piatti. Ciò non è avvenuto e in effetti l'estetica dell'Apple Watch Series 7 è leggermente più stondata rispetto alla Series 6.

Non è chiaro se il design quadrato emergerà mai per un futuro Watch Series 8. Inoltre, non sappiamo ancora cosa comporterà l'aggiornamento 2022 di Apple Watch SE.

Si prevede che i modelli della line-up Series 8 dispongano di un sensore di temperatura corporea. La voce sugli orologi sportivi è interessante. L'anno scorso, Bloomberg ha affermato che il modello “Explorer” presenterà resistenza agli urti e una cover protettiva simile a un orologio Casio G-Shock. Il dispositivo sarà commercializzato per atleti di sport estremi, inclusi escursionisti e scalatori.

Per l'iPhone SE, Kuo ribadisce le voci precedenti secondo cui l'aggiornamento del 2022 sarà un anno di aumento delle specifiche minore, mantenendo gli stessi 3 GB di RAM e lo stesso design. Tuttavia, Kuo prevede che la revisione dell'iPhone SE nel 2023 sarà più sostanziale e comprenderà un display più grande e 4 GB di RAM per la prima volta nel telefono di fascia più bassa di Apple.