Rifatevi gli occhi con il concept del OnePlus 10 Pro

Oggi, il CEO del famoso marchio di smartphone cinese OnePlus ha annunciato ufficialmente che il OnePlus 10 Pro verrà lanciato a gennaio. Sebbene non abbia rivelato la data, i rapporti indicano che il debutto del super flagship potrebbe avvenire per il 5 gennaio.

OnePlus 10 Pro: un design da paura

Il nuovo smartphone è stato soggetto a numerose indiscrezioni e fughe di notizie che mostrano il suo design attraverso i primi rendering e ora questi sono trapelati sul web, in tutto il loro splendore, in un video di Youtube realizzato dal famoso designer Waqar Khan.

Il video del 3D artist riesce a catturare l'atmosfera premium della prossima ammiraglia e mostra il OnePlus 10 Pro in ogni sua angolazione. Il dispositivo è mostrato in quattro diversi colori: nero, viola, argento e verde, una line-up leggermente diversa dall'attuale combinazione di colori della serie OP 9 in nero, verde scuro e grigio.

Nel video è stata prestata particolare attenzione alla configurazione del modulo fotografico di OnePlus 10 Pro, con lo Youtuber che evidenzia il design simmetrico a due colonne, racchiuso in un frame sporgente che avvolge elegantemente la cornice sul lato del telefono. Inoltre, il modulo della fotocamera mostra con orgoglio il marchio Hasselblad, che si dice che collaborerà ancora con la società di Pete Lau per le nuove ammiraglie del 2022.

La cornice del dispositivo presenta bordi arrotondati che si fondono perfettamente con il pannello curvo del telefono, così da agevolarne la presa nelle mani. Sulla parte inferiore troveremo il microfono, USB-C e un altoparlante. L'iconico cursore Alert può essere osservato sul profilo destro del terminale insieme al pulsante di accensione, mentre il bilanciere del volume è presente sul versante sinistro. Il video non offre nulla che non conosciamo ma ci rende più facile immaginare come sarà il super flagship.

Sulle specifiche tecniche sappiamo che OnePlus 10 Pro sarà dotato di un display LTPO AMOLED curvo da 6,7 ​​pollici con una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il foro nell'angolo in alto a sinistra dello schermo ospiterà un sensore della fotocamera da 32 megapixel per i selfie e le videochiamate. Sotto il cofano, presenterà un SoC Snapdragon 8 Gen 1 con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Nel comparto fotocamere, lo smartphone avrà una configurazione a tripla lente composta da un sensore primario da 48 MP, un obiettivo ultragrandangolare da 50 MP e un tele da 8 MP con supporto per lo zoom ottico 3x.

Il telefono eseguirà la skin personalizzata ColorOS 12 sul sistema operativo Android 12. Si dice che sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh e che verrà fornito con supporto per la ricarica rapida cablata da 80 W e la ricarica rapida wireless da 50 W.