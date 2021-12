Ricarica a 80 W: su quali smartphone arriverà per prima?

Un leak svela quali saranno i primi smartphone a offrire il supporto alla ricarica rapida a 80 W. Uno degli aspetti più importanti a cui guarda un futuro acquirente di smartphone è senza ombra di dubbio il tempo di ricarica e l'eventuale supporto alle tecnologie di ricarica rapida. Ognuno di noi non ama vedere il proprio smartphone fermo in angolo per diverse ore in attesa che raggiunga il 100% di ricarica, pertanto da diversi anni i più importanti brand del settore studiano e implementano sempre più frequentemente soluzioni pensate per accorciare di molto i tempi di ricarica.

Ecco quali saranno i primi smartphone con ricarica a 80 W

Secondo Digital Chat Station, leaker piuttosto affidabile sui movimenti delle aziende impegnate nel settore mobile, OPPO e OnePlus sarebbero i primi grandi produttori di smartphone impegnati a integrare la ricarica a 80 W sui propri device. Entrambe le compagnie, sempre secondo il leaker, starebbero già lavorando sulla ricarica a 125 W, ma attualmente sembra che l'introduzione di questa tecnologia verrà rimandata verso la fine del 2022.

È molto probabile, ma non certo al 100%, che OnePlus 10 Pro e OPPO Find X4 possano arrivare sul mercato con il supporto alla ricarica a 80 W, ma non c'è ancora nessuna indicazione che il rumor corrisponda a verità.

Dove si sta spostando il mercato?

Da ormai diversi anni le più importanti aziende hi-tech – OPPO, Vivo, Realme, Xiaomi, Samsung e non solo – stanno investendo ingenti risorse per realizzare tecnologie di ricarica rapida sempre più affidabili e veloci. Per darvi un'idea dell'importanza di questa tecnologia, la ricarica rapida a 120 W disponibile su Xiaomi 11T Pro, ad esempio, è in grado di caricare completamente la batteria da 5000 mAh in appena 20 minuti.

È lecito attendersi che in futuro arriveranno soluzioni sempre più efficaci, pensate anche per ridurre al minimo il rischio di deterioramento anticipato della batteria per colpa di una ricarica troppo elevata.