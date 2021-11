OnePlus 10 Pro: uno dei primi al mondo con Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm è pronta a lanciare il suo chipset per smartphone di punta di prossima generazione in un paio di giorni al suo Tech Summit. Questa volta, l'azienda sta cambiando lo schema di denominazione dei suoi prodotti e ora abbiamo appreso che il chipset premium si chiamerà Snapdragon 8 Gen1 invece di Snapdragon 898. Ora, secondo l'ultimo rapporto emerso online, OnePlus 10 Pro sarà uno dei primi smartphone al mondo ad essere alimentato da questa soluzione.

OnePlus 10 Pro: facciamo il punto

Con questa notizia, l'azienda cinese si unisce a Xiaomi e Motorola che pare che siano pronti a svelare i loro flagship alimentati dal SoC Snapdragon di nuova generazione

A differenza dei suoi predecessori, i telefoni della serie OnePlus 10 saranno lanciati a gennaio, almeno nel mercato cinese. Considerato ciò, è lecito sapere che l'OEM di Pete Lau sarà uno dei primi brand a rilasciare smartphone aventi a bordo il chipset di punta di Qualcomm.

Tuttavia, il lancio globale dei telefoni della serie OnePlus 10 è previsto per marzo o aprile, in linea con i debutti precedenti. Non solo il chipset, le specifiche chiave del dispositivo sono già trapelate online.

Secondo i rapporti, il device presenterà un display AMOLED Quad HD + curvo da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un singolo foro sul lato sinistro dello schermo. Dovrebbe disporre di 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, con supporto per lo slot per schede microSD per espanderne la memoria.

Nel reparto fotocamere, OP 10 Pro presenterà una configurazione a tripla lente con marchio Hasselblad sul retro composta da un sensore grandangolare da 48 megapixel, un obiettivo ultra wide da 50 megapixel e un tele da 8 megapixel.

Sul lato anteriore, il dispositivo avrà uno snapper selfie da 32 megapixel. Si dice che esegua l'ultimo sistema operativo Android 12 con OxygenOS 12 e sia alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 125 W.