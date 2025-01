Samsung stuzzica i fan aggiornando questa funzione in vista dei Galaxy S25

Questo è un momento clou per Samsung, che si prepara a svelare al pubblico le sue ultime novità.

In attesa del lancio dei Galaxy S25, in programma il 22 gennaio durante l’evento Unpacked, Samsung ha introdotto un aggiornamento significativo per lo strumento Sketch to Image (Bozza su immagine), integrato in Drawing Assist (Assistente al disegno).

Questa nuova funzione, frutto dell’intelligenza artificiale di Galaxy AI, permette agli utenti Samsung di trasformare i propri disegni (anche appunto semplici bozze) in immagini più complesse, unendo l’input manuale con istruzioni testuali o vocali.

Samsung migliora la funzione Sketch to Image

La nuova modalità di interazione, definita multimodale da Samsung, trasforma il processo creativo, consentendo di abbozzare un’idea di base e poi affinarla tramite comandi scritti o parlati. Immagina di disegnare un cane e chiedere all’intelligenza artificiale, tramite testo o voce, di vestirlo con un impermeabile: il sistema elaborerà le informazioni e genererà l’immagine desiderata. Ciò consente di dare libero sfogo alla propria creatività, sviluppando idee complesse, come visualizzare una casa particolare disegnandone solo la struttura e descrivendo poi l’ambientazione in cui si trova.

La funzione Sketch to Image era già presente nei recenti smartphone Samsung, limitandosi ad interpretare i disegni realizzati con la S Pen o con le dita. L’arrivo di One UI 7 aveva già ampliato le possibilità creative con modalità come 3D Cartoon, Sketch e Watercolor. Questo nuovo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo in avanti, fornendo agli utenti un controllo ancora maggiore sul processo di generazione delle immagini. Samsung ha comunque precisato che questa funzione è solo un piccolo assaggio delle capacità della sua intelligenza artificiale e che i piani completi per gli strumenti AI saranno presentati in dettaglio durante l’evento Galaxy Unpacked.