Pixel 10: per aggiungere il teleobiettivo, si scenderà a compromessi con la qualità?

Quando sono trapelati i rendering CAD della serie Pixel 10, si è scoperto che Google potrebbe apportare una modifica sorprendente al modello base: l’integrazione di una terza fotocamera. Per sopperire ai costi, tuttavia, sembrerebbe che Google sia disposta a scendere a compromessi con la qualità.

Compromessi per fare spazio alla nuova lente

Pixel 10 non seguirà la tradizionale configurazione a doppia fotocamera, utilizzata dai modelli standard sin dal Pixel 6. Quest’anno, Google ha deciso di aggiungere un teleobiettivo, in aggiunta ai sensori principale e ultrawide. O almeno è quello che è trapelato finora. Come riporta Android Authority, il modulo scelto per questa nuova configurazione è il Samsung 3J1 da 11MP, lo stesso utilizzato in Pixel 9 Pro Fold.

L’integrazione del teleobiettivo ha un costo. Per mantenere dimensioni e prezzo competitivi, Google sembra aver optato per sensori più piccoli per le altre fotocamere. Il sensore principale potrebbe quindi passare dal Samsung GNV da 50MP del Pixel 9 al Samsung GN8 da 50MP, mentre l’ultrawide potrebbe utilizzare un Sony IMX712 da 13MP, sostituendo il precedente IMX858 da 48MP.

Questa configurazione potrebbe risultare familiare, poiché i sensori principali e ultrawide sono gli stessi di Pixel 9a. Anche la fotocamera frontale subirà una modifica, passando dal Sony IMX712 da 13MP a un Samsung 3J1 da 11MP.

Questi cambiamenti potrebbero portare a una qualità fotografica inferiore, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, Google potrebbe compensare questa perdita attraverso miglioramenti software, sfruttando i suoi avanzati algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare le immagini.