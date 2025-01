Samsung Galaxy S25: data di lancio confermata e spuntano i render ufficiali

L’attesa è quasi finita: Samsung ha ufficializzato la data del suo prossimo evento Galaxy Unpacked, fissato per il 22 gennaio a San Jose, in California.

Nella circostanza, l’azienda sudcoreana presenterà al mondo la nuova serie dei Samsung Galaxy S25, il visore Project Moohan Android XR e, forse, anche il tanto chiacchierato Galaxy S25 Slim.

Samsung Galaxy S25: tutti i modelli in queste nuove immagini

Le novità non finiscono qui: con largo anticipo rispetto all’evento Galaxy Unpacked, sono trapelate online le prime immagini ufficiali dei tre nuovi smartphone Samsung, corredate delle loro custodie trasparenti ufficiali, oltre ad alcuni dettagli riguardanti una custodia compatibile con la tecnologia di ricarica wireless Qi2:

Samsung Galaxy S25

Immagini

Samsung Galaxy S25+

Immagini

Samsung Galaxy S25 Ultra

Immagini

Le immagini, divulgate da Winfuture, mostrano Samsung Galaxy S25 ed S25 Plus in una elegante colorazione Icy Blue, con le custodie in silicone che lasciano intravedere il design praticamente identico fra i due modelli, che si differenziano solo per le dimensioni. Inoltre, sugli schermi è presente lo sfondo ufficiale della serie Galaxy S25. Gli anelli delle fotocamere, come da recenti indiscrezioni, appaiono molto simili a quelli già visti sul Galaxy Z Fold 6.

Passando ora al top di gamma, Samsung Galaxy S25 Ultra si presenta in colorazione Titanium Blue, con una cornice grigia che riesce a creare un piacevole effetto bicolore. Anche in questo caso è stata mostrata la custodia ufficiale, caratterizzata da un foro più ampio per integrare al meglio il complesso sistema di fotocamere posteriori. Le custodie svelano inoltre che la serie dei Galaxy S25 potrà contare su un anello magnetico, il che fa supporre che l’azienda abbia risolto il problema delle interferenze tra i magneti e la S Pen.

Per vedere concretizzate queste anticipazioni sui Samsung Galaxy S25 bisognerà dunque aspettare il 22 gennaio: solo allora potremo conoscere tutti i dettagli e, magari, ci sarà qualche sorpresa in più.