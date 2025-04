iPhone 15 in offerta su Amazon: sotto i 700€ è sempre un best buy

È il momento giusto per acquistare iPhone 15. Lo smartphone di Apple, infatti, è tornato in offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 699 euro, confermandosi come uno dei best buy del momento per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo, valida solo per alcune colorazioni, è possibile seguire il link qui di sotto.

Un best buy a questo prezzo

La scheda tecnica di iPhone 15 comprende un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel oltre al sistema operativo iOS 18.4, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone ha 128 GB di storage ed è certificato IP68. La scheda tecnica dello smartphone è, quindi, completa e senza punti deboli, garantendo agli utenti la possibilità di poter sfruttare un dispositivo di qualità e in grado di offrire ottime prestazioni.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 699 euro, con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è disponibile per diverse colorazioni dello smartphone di Apple, sempre venduto e spedito da Amazon. In sconto c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta con un prezzo ridotto a 899 euro.