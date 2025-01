Samsung: la terza beta di One UI 7 è stata ufficialmente lanciata

Ottime notizie per i possessori di Samsung Galaxy S24, S24 Plus ed S24 Ultra: dopo una lunga attesa, infatti, è arrivata la terza beta di One UI 7, basata su Android 15, che porta con sé diverse novità per rendere l’esperienza d’uso ancora più fluida e personalizzata.

L’aggiornamento predisposto da Samsung si distingue per le sue considerevoli dimensioni (parliamo di ben 1,2 GB) ed introduce una serie di miglioramenti e correzioni di bug, alcuni dei quali segnalati dagli stessi utenti.

Samsung One UI 7: quali sono le novità

Immagini

Questa terza beta, identificata dal codice “ZXLJ" indipendentemente dalla regione, sta arrivando in diverse zone del mondo, partendo dalla Germania e raggiungendo anche India e Polonia, sebbene in questi ultimi due paesi sia ancora in distribuzione la beta 2. Samsung si è concentrata su diversi aspetti, offrendo ottimizzazioni per il Game Booster, con la possibilità di gestire meglio la riproduzione dello schermo, impostare i valori FPS e la frequenza di scansione. Anche l’app Messaggi riceve un piccolo aggiornamento, con la possibilità di personalizzare le eccezioni quando si salva un’immagine MMS.

Alcune migliorie apportate da Samsung riguardano anche l’interfaccia in generale: il drawer delle app verticale e lo scorrimento dovrebbero risultare più fluidi con la beta 3, così come la chiusura rapida del pannello. La casa coreana ha lavorato anche su alcune criticità emerse nel tempo, risolvendo i problemi con la schermata di blocco, il display always-on e l’icona della batteria, rinnovata proprio con One UI 7.

Pare inoltre che Samsung abbia risolto i malfunzionamenti del tasto volume in modalità Routine+ e i problemi con gli strumenti del pannello Edge. Non dimentichiamo poi la patch di sicurezza di gennaio, inclusa nel pacchetto. Per i più impazienti, è bene ricordare che l’unico modo per accedere a queste novità è quello di essere iscritti al programma beta. In alternativa, la versione stabile di One UI 7 dovrebbe arrivare con il lancio degli attesissimi Samsung Galaxy S25, entro la fine del mese.