Xiaomi 13T in offerta a meno di 300€: un affare tra i mid-range

Lo Xiaomi 13T torna di grandissima attualità grazie alla nuova offerta in corso su eBay e al codice sconto dedicato XIAOMIDAYS25. Sfruttando la promozione in corso, il mid-range di Xiaomi è ora disponibile al prezzo scontato di 296 euro diventando uno dei “best buy” del momento per chi è alla ricerca di un dispositivo da meno di 300 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal oppure Klarna. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 13T: un affare a questo prezzo

La scheda tecnica di Xiaomi 13T comprende l’ottimo SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra con 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una tripla fotocamera posteriore, con un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS. Tra le specifiche troviamo la certificazione IP68 oltre al supporto Dual SIM, anche con eSIM.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto XIAOMIDAYS25 è ora possibile acquistare lo Xiaomi 13T al prezzo scontato di 296 euro con anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per sfruttare la promo in corso è possibile premere sul box qui di sotto. Si tratta del nuovo minimo storico per un dispositivo che, sotto il muro dei 300 euro, si conferma essere uno dei modelli più interessanti disponibili, in questo momento, sul mercato degli smartphone.