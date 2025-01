Samsung One UI 7: massima fluidità delle animazioni in questo nuovo video

Samsung sta per lanciare ufficialmente la sua nuova interfaccia utente, One UI 7: un aggiornamento molto atteso, che promette un’esperienza utente notevolmente migliorata.

La data da segnare sul calendario è il 22 gennaio, in concomitanza con la presentazione dei nuovi smartphone di punta della serie Samsung Galaxy S25.

Ciò non significa che solo i fortunati possessori di questi modelli godranno delle ultime novità software: Samsung ha infatti programmato di rilasciare l’aggiornamento in tempi brevi anche per i dispositivi più datati.

La One UI 7 di Samsung è un piacere per gli occhi

Samsung ha dedicato particolare attenzione al perfezionamento della One UI 7.0, tanto da aver ritardato più volte la sua uscita per curare ogni dettaglio. Il risultato di questo lavoro è evidente: le animazioni sono state completamente riviste, diventando più fluide ed accattivanti. Un video condiviso dai colleghi di SamMobile mostra la procedura guidata per la configurazione, evidenziando una schermata di benvenuto che accoglie l’utente con un mix di colori e transizioni:

Le nuove animazioni della One UI 7 di Samsung non sono però un semplice un abbellimento estetico: sono progettate per aiutare l’utente a familiarizzare in maniera più veloce con le modifiche apportate, ad esempio quelle relative al pannello delle notifiche ed alle impostazioni rapide.

Il team di SamMobile ha infatti pubblicato un video che cattura proprio questo aspetto, mostrando l’avvio di un dispositivo con la nuova interfaccia della One UI 7, o eventualmente il riavvio dopo l’installazione dell’aggiornamento. La fluidità è evidente in tutta la fase di configurazione, rendendola più piacevole ed intuitiva.

Come spesso accade, prima del debutto ufficiale, Samsung ha già reso disponibile una versione beta della One UI 7.0. Questo permette agli utenti più impazienti, come i possessori di Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, di sperimentare in anteprima gli ultimi cambiamenti. Gli iscritti al programma Beta possono adesso scaricare ed installare la terza versione beta dell’aggiornamento, prima che Samsung proceda con il lancio ufficiale in favore del grande pubblico.