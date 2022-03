Samsung: i nuovi foldable avranno un chipset più potente

Sembra che i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 utilizzeranno un chip Qualcomm di punta più efficiente dal punto di vista energetico.

Di fatto, le soluzioni che abbiamo visto nella serie Galaxy S22, ovvero Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen 1, sono molto dispendiose dal punto di vista dell'energia, consumano molto e scaldano non poco. Purtroppo, questo problema affligge anche tutti gli altri flagship Android con SoC Qualcomm. Ora però, si apprende che i nuovi foldable del marchio non avranno questi problemi.

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip4 con Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Stando a quanto affermato dal tipster IceUniverse (@UniverseIce), i pieghevoli del 2022 adotteranno il SoC Snapdragon 8 Gen 1+. Prima che ve lo domandiate, sappiate che Qualcomm non ha ancora annunciato il processore, ma i vari insider della rete sono certi che questo sarà costruito mediante il processo a 4 nanometri di TSMC, che renderà la piattaforma più efficiente e meno dispendiosa dal punto di vista energetico.

Ricordiamo che la tecnologia di TSMC è sempre stata un passo avanti rispetto a quella di Samsung Foundry e sembra che i vari OEM di telefonia e chipmaker mondialo lo sappiano bene. Non bisogna stupirsi quindi che, ultimamente, Apple abbia scelto solo il colosso i Taiwan per produrre le sue soluzioni Apple Silicon M e Bionic A.In alcune note emerse online, si scopre che Qualcomm sembra essere studa delle lamentele dei suoi clienti in merito al calore prodotto dallo Snapdragon 8 Gen 1 realizzato da Samsung. Ecco perché quindi, abbandonerà l'azienda coreana in favore del colosso taiwanese.

Questa può sembrare sì una delusione per la divisione chipset della compagnia, ma d'altro canto, sarà una buona nuova per il settore “consumer” che produce appunto, telefoni, tablet, PC e via dicendo.

Possiamo ipotizzare che Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 offrano prestazioni superiori a quelle viste su S22, e magari, anche un'autonomia migliorata.