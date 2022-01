Samsung ha fiducia nelle prestazioni del suo Exynos 2200

Il nuovo chipset Exynos 2200 con grafica AMD è stato presentato una settimana fa, ma non ha ancora non è stato avvistato su alcun modello di smartphone. Samsung sembra essere abbastanza fiducioso nel suo nuovo chipset, anche non c'è molto da discutere per quanto riguarda le prestazioni, poiché la compagnia è stata molto riservata nel rivelare i dati esatti delle prestazioni. Si spera che la società stia semplicemente stuzzicando i suoi fan per generare un po' di clamore sul Galaxy S22 dotato del suddetto chipset.

Galaxy S22 con Exynos 2200: il processore sarà un “game changer”, secondo Samsung

A proposito di clamore, Samsung ha appena rilasciato l'”Introduzione ufficiale” per il SoC Exynos 2200. Il video enfatizza il gaming da mobile e afferma che il processore è il chipset che i giocatori stavano aspettando.

Ancora una volta, l'OEM sudcoreano non ha detto nulla sui dati esatti delle prestazioni, a parte il fatto che la NPU (Neural Processing Unit) potenziata dovrebbe fornire miglioramenti della potenza di calcolo dell'IA 2x rispetto alla soluzione precedente.

Un paio di funzionalità orientate al gioco impiegate dal chipset Exynos 2200 e evidenziate nell'ultimo video teaser ufficiale sono la tecnologia VRS e AMIGO. La prima, VRS, è l'abbreviazione di “Variable Rate Shading” e serve per mappare scene dinamiche a framerate più stabili. La tecnologia AMIGO invece, monitora il consumo energetico a livello di componenti per sessioni di gioco più lunghe con una singola carica della batteria.

Oltre alla vocazione per il gioco, l'ultimo chip di punta di Samsung è dotato di un ISP (Image Signal Processor) aggiornato che permette di realizzare fotografie da 108 MP senza ritardi, come si può evincere anche dal video introduttivo ufficiale riportato in allegato in questo articolo. Inoltre, l'Exynos 2200 ha il primo modem proprietario capace di supportare 3GPP Release 16 per una connessione più veloce e stabile.

Il processore debutterà con la serie di punta Galaxy S22 e sarà il rivale dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.