Samsung Galaxy Z Fold4: avrà la S Pen, (quasi) confermato

Secondo le informazioni emerse in rete, si ipotizza che il prossimo Samsung Galaxy Z Fold4, il super foldable next-gen dell'OEM sudcoreano, disponga di un pannello ancora più resistente e di una S Pen (standard) integrata nel telaio del device.

Ad oggi, queste informazioni sono state rivelate da un leak emerso sul web che sembra toglierci ogni dubbio. Queste informazioni corroborano i precedenti rumors che prevedevano che il device di nuova generazione di Samsung avrebbe avuto elementi ripresi dalla serie Note e dalla line-up S22. Di fatto, sembra anche che ci sarà un comparto fotografico rinnovato sulla back cover, ereditato, probabilmente, dal Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold4: facciamo il punto su cosa sappiamo

Grazie ad un nuovo rumor, sappiamo info importantissime relative al futuro foldable Galaxy Z Fold4; in primo luogo, il terminale avrà uno schermo UTG più resistente che gli permetterà così di supportare la pressione della S Pen standard, la stessa che abbiamo in S22 Ultra, per intenderci.

A dirlo è il blog coreano Naver, che afferma che il Fold4 avrà un nuovo vetro che potrebbe venir commercializzato come “SuperUTG“. Fra le altre cose, il gigante sudcoreano vorrebbe introdurre il supporto per la S Pen standard e questa dovrebbe venir inserita all'interno della scocca del device.

Giusto come “remind me”, il Fold3 attuale suppota solo delle versioni speciali della S Pen chiamate “Fold Edition” e “Pro Edition”; queste infatti, non rovinano lo schermo fragile degli attuali pieghevoli di casa Samsung.

Il device attuale permette l'uso di queste penne che hanno una speciale punta retrattile al seguito. A riferire queste notizie ci ha pensato una fonte vicina all'azienda che lavora nella catena di approvvigionamento del marchio. Noi vi invitiamo, come sempre, a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per essere sempre aggiornati in merito.