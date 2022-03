Samsung: i flagship con SoC Qualcomm saranno più precisi

Secondo quanto si apprende, sembra che gli smartphone Samsung Galaxy aventi processori di casa Qualcomm sotto la scocca, diventeranno sempre più precisi nel rilevamento della posizione nei prossimi mesi.

Ci saranno delle novità hardware di Trimble RTX che alimenteranno i chipset Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 888. Queste innovative tecnologie serviranno per migliorare le posizioni fino al singolo metro.

Qualcomm svela una nuova tecnologia per Galaxy flagship con SoC Snapdragon

Pochi giorni fa infatti, Qualcomm ha svelato oggi che le tecnologie relative ai servizi di correzione GNSS Trimble RTX verranno abilitate tramite aggiornamenti del firmware per due processori Snapdragon di punta; ora sappiamo che si riferiva allo Snapdragon 888 e allo Snapdragon 8 Gen 1.

In poche parole, i terminali Android che saranno alimentati da questi processori dovrebbero essere in grado di rilevare la posizione in una maniera più accurata, così da fornire una navigazione in auto/moto, ad esempio, più precisa… ma non solo.

D'altro canto, c'è il rovescio della medaglia: i flagship con SoC Exynos (quelli che arrivano da noi, in pratica), potrebbero non disporre di questa tecnologia super innovativa.

Al momento infatti, Samsung non è stata menzionata nel comunicato stampa di Qualcomm, ma tutti noi sappiamo che i Snapdragon 8 Gen 1 e 888 sono presenti al di sotto della scocca di alcune varianti d Galaxy S21, S21 FE e S22. Questi smartphone, così come le altre ammiraglie Android cinesi, dovrebbero essere in grado di sfruttare il Trimble RTX una volta che verrà lanciato nei prossimi mesi.

Facciamola breve: fra poco, il vostro top di gamma Samsung con SoC Snapdragon (da noi ce ne sono pochi) dovrebbe fornirvi una navigazione in auto o a piedi ancora più precisa.

Purtroppo, non ci sono piani relativi ad una distribuzione su piattaforme Exynos nel prossimo futuro; vi terremo aggiornati qualora le cose dovessero cambiare, ma non ci speriamo più di tanto.