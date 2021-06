Nuovi documenti della Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti hanno dimostrato che il Samsung Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3 hanno ricevuto la certificazione del suddetto portale. Entrambi i device sono quindi entrati a far parte del processo finale che culminerà col rilascio dei due telefoni. Mancano pochi giorni all'inizio dell'evento MWC virtuale Samsung 2021, anche se non pensiamo che i foldable verranno mostrati in tale occasione.

Samsung Galaxy Z Fold3: facciamo il punto

Diverse speculazioni e voci di corridoio relative ai dispositivi Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 indicano che avranno, ovviamente, un display pieghevole. Samsung potrebbe presto fornire alcuni teaser dei due dispositivi nel corso dell'evento MWC. Intanto, sappiamo che i documenti FCC confermano che il primo supporterà la stilo S Pen, sebbene non ci sia uno slot integrato per riporre la penna all'interno della scocca. È presente anche la tecnologia a induzione magnetica, che consente di caricare il dispositivo in modalità wireless.

Secondo i documenti trapelati, il supporto alla ricarica rapida sarà disponibile anche per il Galaxy Z Fold3, con una capacità di ricarica cablata di 25W, mentre la ricarica wireless potrebbe essere di soli 9W. La batteria da 4.275 mAh del dispositivo è composta da due celle di capacità quasi uguale. La funzione Ultra-Wide Band sarà inserita all'interno del device, consentendogli di fungere da hub di connessione per i famigerati SmartTag+ di Samsung. Naturalmente, non mancherà il modulo per la connettività 5G.

Si ritiene che il Galaxy Z Flip3 manchi del supporto per la penna S e UWB, ma ci sarà la ricarica wireless (9W) e il supporto 5G. La capacità di ricarica cablata sarà di 15 W per il piccolo flip-phone, con una batteria da 3.273 mAh.

Le informazioni sui prezzi sono ancora assenti, sia per quanto riguarda il Galaxy Z Fold3 che per lo Z Flip3, anche se ci aspettiamo che i dispositivi abbiano un costo superiore ai loro predecessori. Man mano che ci avviciniamo al lancio imminente, maggiori dettagli relativi ai due gadget emergeranno online.

