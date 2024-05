WEEKEND di fuoco su eBay: con questo COUPON Redmi Note 13 Pro Plus 5G a 295€

Redmi Note 13 Pro Plus 5G, uno tra i più popolari e potenti device di fascia medio-alta del momento, è al centro di una offerta su eBay che non dovresti assolutamente farti scappare. Apprezzatissimo per il suo bellissimo design e la scheda tecnica decisamente potente, il device del colosso cinese costa 295€ grazie al codice coupon “PIT10PERTE2024”.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per rendersi conto delle numerose qualità del device a marchio Redmi: la scelta dei materiali è impeccabile, non sfigura nemmeno se messo a confronto con i top di gamma Apple o Samsung, è il prezzo è assolutamente conveniente.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G costa pochissimo su eBay: occasione imperdibile

Il device monta uno spettacolare pannello Super QPD da 6.67 pollici a 120Hz, perfetto per guardare video ad altissima risoluzione 1.5K e senza mai cali di frame. Il potente processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra è sempre al tuo fianco per avviare in un istante tutte le app che vuoi, mentre la batteria da 5000 mAh sfrutta a dovere la ricarica rapida da 120W per accompagnarti senza problemi per un giorno intero.

Sottile, leggero e con un look & feel premium, il device di Redmi integra anche un modulo fotografico triplo di tutto rispetto; il sensore principale da 200MP con OIS è perfetto per scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a dettagli elevatissimi.

Inutile perdere altro tempo in giri di parole: se vuoi ottenere il massimo in ambito mobile e non vuoi scendere a compromessi, il coupon di eBay sul device a marchio Redmi è la tua migliore occasione per pagarlo davvero poco. Ricorda, inoltre, che acquistandolo con PayPal puoi pagarlo anche in tre comode rate senza busta paga e senza interessi.