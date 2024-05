Realme 12+ in offerta a 329 euro su ePRICE (ultimi pezzi)

Realme 12+ è il protagonista della promozione Cashback di ePRICE, grazie alla quale si riceve uno sconto di 30 euro immediato sui prodotti venduti e spediti da ePRICE. Sul noto marketplace italiano, il nuovo medio gamma della casa asiatica è in offerta a 329 euro invece di 359 euro, con tanto di spedizione gratuita. Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili.

Nei giorni scorsi Realme ha presentato la serie 12 con tre diversi modelli: 12, 12+ e 12X. Fra i tre, quello più a fuoco è sicuramente il modello Plus, grazie al display AMOLED da 2.000 nit, una camera principale Sony LYT-600 da 50 megapixel e un’autonomia eccellente grazie alla batteria da 5.000 mAh.

Realme 12+ in offerta a 329 euro sul sito ePRICE

Dal punto di vista del sistema fotografico, è difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo rispetto a quanto proponga il modello Plus di Realme 12 Series. E il merito è gran parte da attribuire alla fotocamera principale Sony LYT-600 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica: dai ritratti alle foto notturne, passando per i video, il nuovo Realme è pronto a stupire.

Un discorso analogo anche per il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2.400×1.080, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco pari a 2.000 nit. Un plauso inoltre per il design e l’ergonomia offerta dalla back cover realizzata in pelle vegana, che va a impreziosire ulteriormente il touch-and-feel già di per sé ottimo.

Il nuovo medio gamma Realme 12+ è in offerta a 329 euro anziché 359 euro sul sito eprice.it, grazie alla promozione Cashback sui prodotti venduti e spediti da ePRICE. Le modalità di pagamento accettate sono le carte Visa, Mastercard, American Express e PayPal.