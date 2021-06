Secondo quanto si apprende da un recente leak trapelato online, i prezzi dei futuri Galaxy Z Fold3 e del Galaxy Z Flip3 potrebbero essere più economici rispetto a quelli della scorsa generazione.

Galaxy Z Fold3 e Z Flip3: cosa sappiamo?

Samsung si sta preparando al lancio della sua ultima generazione di device foldable, ovvero il Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3. Mentre sono già emerse varie indiscrezioni e segnalazioni riguardanti il ​​dispositivo, l'ultimo leak ha rivelato informazioni interessanti per quanto concerne i prezzi i vendita dei futuri dispositivi.

In precedenza, il gigante tecnologico sudcoreano aveva lanciato il Galaxy Z Flip a 1.380 dollari USA nel 2020. Allo stesso modo, il Galaxy Z Fold2 è arrivato nello stesso anno a 1.999 dollari. Ci si aspettava che i successori di questi modelli sarebbero arrivati ​​ad un costo pressocché simile, ma secondo una nuova perdita di SamMobile, i modelli di prossima generazione di entrambe le line-up avranno un prezzo inferiore rispetto ai loro predecessori.

Il rapporto ha aggiunto che il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 saranno fino al 20% più economici rispetto ai modelli precedenti. In altre parole, i prossimi smartphone pieghevoli potrebbero costare quasi 400 dollari in meno. Ciò segna una significativa riduzione del prezzo per un dispositivo di fascia alta di Samsung e implica una riduzione dei costi dei foldable del futuro. Ora infatti, gli smartphone pieghevoli sono prodotti di lusso che costano circa 1500/2000€.

Il costo elevato scoraggia anche gli appassionati di smartphone dall'acquisto di un prodotto del genere. Ma con i prezzi più bassi, i terminali diventano decisamente più interessanti e convenienti. Sfortunatamente, il prezzo esatto di entrambi gli smartphone è ancora sconosciuto al momento.

Inoltre, anche il prezzo finale dei telefoni varia di Paese in Paese. Possiamo anche aspettarci che il produttore di smartphone offra nuove promozioni con incentivi al preordine per aumentare le vendite dei suoi gadget. Al momento non sappiamo quando verranno svelati esattamente questi telefoni pieghevoli, ma il debutto è previsto per il mese di agosto.

Samsung

Smartphone