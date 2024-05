Samsung Galaxy A55, prezzo top su eBay: il re dei mid-range è tuo a 339€

Il Samsung Galaxy A55 è un eccellente smartphone di fascia media, progettato per offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo immagini nitide e fluide. La luminosità massima di 1000 nits rende il display facilmente leggibile anche sotto la luce diretta del sole​.

339€

Sotto la scocca, il Galaxy A55 è alimentato dal processore Exynos 1480, che offre prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti grazie alla sua efficienza energetica e alla maggiore velocità di elaborazione. Con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), il dispositivo gestisce con facilità il multitasking e le app più pesanti​.

La fotocamera principale da 50MP cattura immagini vivide e dettagliate, mentre la fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e la macro da 5MP aggiungono versatilità alle opzioni fotografiche. La fotocamera frontale da 32MP è ideale per selfie di alta qualità. Inoltre, la tecnologia AI di elaborazione delle immagini migliora le foto in condizioni di scarsa illuminazione, riducendo il rumore e migliorando i dettagli​.

Il design del Galaxy A55 è elegante e robusto, con un telaio in alluminio e un retro in vetro Gorilla Glass Victus Plus, conferendo al telefono un aspetto premium. Inoltre, è certificato IP67 per la resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto all'uso quotidiano in diverse condizioni ambientali​.