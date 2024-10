Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 in lavorazione: spunta un modello segreto

I piani di Samsung per gli smartphone pieghevoli del 2025 stanno già prendendo forma e le recenti fughe di notizie ci danno un’idea circa i nuovi modelli che l’azienda intende sviluppare.

Dopo il lancio di Samsung Galaxy Z Fold SE in Corea, le anticipazioni si concentrano su tre modelli in fase di lavorazione, che verranno mostrati al pubblico durante il prossimo anno.

Samsung Galaxy Z Fold 7: cosa sappiamo al momento

Secondo GalaxyClub, il produttore starebbe già lavorando alle varianti con i nomi in codice B7, Q7 e Q7M, che rappresentano rispettivamente il Samsung Galaxy Z Flip 7, il Galaxy Z Fold 7 ed un misterioso terzo modello.

Quest’ultima versione ha suscitato molta curiosità, non essendo stata seguita la denominazione del Samsung Galaxy Z Fold Special Edition (Q6A). La lettera “M” invece della “A” potrebbe indicare un posizionamento diverso, forse per una versione globale e non limitata a specifici mercati, oppure potrebbe effettivamente trattarsi di una nuova tipologia di dispositivo pieghevole.

Alcuni ipotizzano che il Q7M sia in realtà uno smartphone trifold, unità che Samsung potrebbe introdurre per competere con i pieghevoli avanzati di Huawei e consolidare la sua posizione nel mercato. Altri invece non escludono l’eventualità del tanto chiacchierato dispositivo con schermo arrotolabile.

Sebbene sia ancora troppo presto per ottenere dettagli più precisi, è chiaro che Samsung stia esplorando nuove strade per diversificare la sua offerta, con l’obiettivo di attirare una porzione sempre più ampia di utenti ed anticipare le mosse della concorrenza. Questa nuova linea di dispositivi, attesa per l’estate del 2025, potrebbe includere innovazioni significative, soprattutto nel caso in cui l’azienda decidesse di introdurre un design a doppia piega.

Considerando l’approccio di Samsung, è plausibile ritenere che l’azienda stia sperimentando queste novità con l’obiettivo di raccogliere un feedback interno preliminare e valutare, passo dopo passo, le possibilità che tali progetti vengano concretamente realizzarti.