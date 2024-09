Huawei Mate XT si veste d'oro, ma il prezzo è a dir poco clamoroso

Huawei Mate XT Ultimate Design è stato lanciato di recente, distinguendosi come il primo smartphone trifold al mondo: una novità che ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo design ma anche per il prezzo di vendita elevato.

In Cina, il modello base costa circa 2.850 dollari (CNY 19.999): cifra già piuttosto significativa per uno smartphone. Tuttavia Caviar, noto per personalizzare dispositivi con materiali di lusso, ha annunciato una versione ancora più esclusiva di Huawei Mate XT, rivestita in oro 24 carati.

Huawei Mate XT Caviar Edition: una follia a peso d’oro

Il modello Caviar dello smartphone trifold di Huawei, disponibile a prezzi che variano tra 12.770 e 15.360 dollari, si inserisce in una fascia di mercato decisamente proibitiva, trasformandosi in un vero e proprio oggetto di lusso piuttosto che restare un semplice smartphone.

Questa unità fa parte della collezione “Rich Colors” di Caviar, che comprende due varianti: Black Dragon e Gold Dragon. Il modello Black Dragon si ispira al drago Xuanlong della mitologia cinese ed è ricoperto in pelle di coccodrillo nera con dettagli dorati che richiamano le squame del mitico drago. Il modello Gold Dragon, invece, è quasi interamente rivestito d’oro 24K e presenta una texture che richiama le spade imperiali.

Caviar rende disponibili solo 88 unità per ciascuna delle due varianti: è una sorta di numero “portafortuna” nella cultura cinese. Entrambe le versioni di Huawei Mate XT personalizzate da Caviar prevedono tre opzioni di archiviazione: 256 GB, 512 GB, e 1 TB. I prezzi per il modello Black Dragon partono da 12.770 dollari ed arrivano fino a 13.630 dollari, mentre il Gold Dragon è offerto a prezzi che variano da 14.500 dollari a 15.360 dollari.

Nonostante Huawei Mate XT sia attualmente disponibile solo in Cina, lo smartphone trifold arriverà nel mercato globale durante il primo trimestre del 2025, ma è chiaro che queste varianti di lusso siano da considerare accessibili ad una cerchia ristretta di acquirenti.