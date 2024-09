Smartphone trifold? Samsung preferisce puntare a quello arrotolabile

Samsung sta portando avanti un piano di abbattimento dei costi di produzione, così da rendere i suoi smartphone pieghevoli più accessibili al grande pubblico, piuttosto che puntare su dispositivi “inarrivabili” come Huawei Mate XT, il cui prezzo sfonda anche il muro dei 3.000 dollari.

Pur avendo in programma il lancio del Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim (oppure SE), i futuri progetti dell’azienda relativi a possibili smartphone trifold sembrerebbero limitarsi a meri prototipi, non ancora ottimizzati per il mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, Samsung sarebbe pronta per lanciare un nuovissimo smartphone con display arrotolabile entro la seconda metà del 2025. Questo dispositivo potrebbe essere presentato assieme ai “tradizionali” Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7.

Fonti del settore affermano che un simile cambio di strategia avrebbe come scopo quello di differenziarsi dai concorrenti (ed è normale che sia così): non importa chi riesce a realizzare lo smartphone pieghevole più sottile o con più pieghe; conta chi si dimostra in grado di concretizzare una vera e propria innovazione.

Se il colosso sudcoreano portasse sul mercato un telefono con display arrotolabile, in grado di espandersi fino a 12,4 pollici (come anticipato dagli insider), si tratterebbe di un progresso notevole. Tuttavia, questo nuovo dispositivo potrebbe essere piuttosto “ingombrante” e costoso, almeno nelle prime versioni, ma si sa: agli occhi di molti, il nome di Samsung rappresenterebbe comunque una garanzia di investimento.