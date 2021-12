Samsung Galaxy S21, nuovi guai per la One UI 4: cosa succede?

Samsung ha interrotto il rollout dell'aggiornamento alla One UI 4 per la famiglia Galaxy S21, proprio come avvenne qualche settimana fa quando il team di sviluppo fu costretto a stoppare il rilascio dell'update per Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 per via di un'incredibile quantità di bug evidentemente sfuggiti al team di test interno.

Questa volta, però, considerando le informazioni pubblicate in rete, sembra che Samsung abbia poco da fare: con ogni probabilità bisognerà attendere l'intervento di Google in quanto ci sarebbero problemi di compatibilità con Google Play. Morale della favola: fin quando il team di sviluppo di Android non avrà individuato la sorgente del problema, gli smartphone a marchio Samsung non potranno scaricare e installare l'aggiornamento alla One UI 4 e quindi ad Android 12.

“Dopo l'aggiornamento di Android 12 (One UI 4), è stato riscontrato un errore in pochissimi dispositivi a causa di problemi di compatibilità con Google Play, quindi l'aggiornamento è stato sospeso – dichiara un moderatore Samsung nel forum ufficiale della compagnia. Google sta intervenendo dopo aver analizzato il contenuto. Al termine dell'azione di Google, la versione One UI 4 verrà ridistribuita. Stiamo lavorando duramente per rilasciare una nuova versione della One UI 4 il prima possibile.”

Non ci resta che attendere fiduciosi il rapido intervento da parte degli sviluppatori Google; inutile sottolineare che il rilascio del nuovo OS non è mai stato così problematico come ora per entrambe le compagnie.