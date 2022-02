Samsung Galaxy Watch4 riceve un altro piccolo update: tutte le novità

Continua senza sosta l'estrema attenzione di Samsung verso il ramo software dei suoi numerosi device, e in queste ore scopriamo l'arrivo di un ulteriore aggiornamento firmware in fase di rilascio per gli smartwatch di fascia alta Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che i device del colosso sudcoreano commercializzati negli USA stanno ricevendo il nuovo firmware R870XXU1EVB4; non è ancora chiaro quando arriverà anche in Europa, ma è probabile che inizierà ad essere distribuito nel corso dei prossimi giorni.

Samsung Galaxy Watch4 riceve un nuovo piccolo aggiornamento software.

All'interno dello striminzito changelog che accompagna il nuovo firmware, il colosso sudcoreano ha semplice indicato che l'aggiornamento introduce “miglioramenti per la stabilità e affidabilità del sistema“.

Nel corso delle scorse settimane il wearable di Samsung è andato incontro a numerosi aggiornamenti software: non solo l'azienda ha confermato che il device riceverà quattro anni di supporto software – diretta conseguenza della nuova policy degli aggiornamenti dell'azienda svelata alla vigilia dell'arrivo della serie Samsung Galaxy S22 -, ma è anche la prima famiglia di wearable al mondo a ricevere l'aggiornamento a Wear OS 3.2.

Ricordiamo, infatti, che durante il Google I/O dello scorso anno il colosso di Mountain View aveva svelato una nuova collaborazione con Samsung e Fitbit (azienda ormai in forze a Google) che ha permesso al colosso sudcoreano di montare la piattaforma Wear OS 3 sui nuovi Galaxy Watch4. A inizio mese, inoltre, l'azienda aveva pubblicato un ricchissimo aggiornamento per gli smartwatch andando a introdurre un gran numero di novità e miglioramenti sotto il cofano.

Gli utenti muniti di uno dei wearable di ultima generazione di Samsung possono controllare la disponibilità dell'update tramite l'applicazione mobile Galaxy Wearable: l'aggiornamento, se presente, potrà essere scaricato tramite il pannello Aggiornamento software e poi Scarica e installa.