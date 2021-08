I nuovi Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic sono appena stati annunciati ufficialmente. I nuovi smarwatch hanno a bordo WearOS, con interfaccia utente personalizzata da Samsung, la One UI Watch. Eccoli in dettaglio.

Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic ufficiali

Due concentrati di tecnologia da polso, pensati per fare da assistenti nel quotidiano, ma anche da monitor per la salute e da personal trainer:

Galaxy Watch 4 è dotato del rivoluzionario sensore BioActive, super compatto ma in grado di offrire tre tipi di analisi: analisi ottica della frequenza cardiaca, analisi elettrica del cuore e dell’impedenza bioelettrica In questo modo, è possibile monitorare la pressione sanguigna, rilevare una fibrillazione atriale irregolare, misurare i livelli di ossigeno nel sangue e, per la prima volta, calcolare la composizione corporea.

Diverse le funzionalità per il benessere ed è anche possibile scegliere tra un'ampia gamma di allenamenti guidati. Addirittura, si può collegare Galaxy Watch 4 allo Smart TV Samsung,

Quanto al riposo, il device offre un quadro più completo dell’andamento del sonno. Infatti, è possibile rilevare il suono del proprio respiro tramite uno smartphone compatibile, e anche controllare il livello di ossigeno nel sangue durante il sonno.

Con un software così potente come WearOS, personalizzato da One UI Watch, le possibilità sono infinite. Il wearable si integra alla perfezione con lo smartphone al quale è abbinato, soprattutto se Samsung. Inoltre, interagire con il device è molto più semplice, grazie alla ghiera rotante e alle gesture.

I nuovi dispositivi hanno un processore più potente e veloce, con a bordo più RAM e con una GPU che è ben 10 volte più rapida della precedente generazione. Con un hardware globalmente potenziato, e grazie al supporto software ottimizzato alla perfezione, è facile ottenere un'esperienza d'uso fluida, completa e intuitiva.

A questo c'è da aggiungere il supporto all'eSIM e un'autonomia energetica che si spinge fino a ben 40 ore. Ampiamente personalizzabili tramite una gamma super ampia di cinturini, Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic saranno in preordine in Italia a partire da oggi, e saranno disponibili sul mercato a partire dal 27 agosto.

Quanto ai prezzi, Galaxy Watch 4 sarà disponibile nei formati 40mm e 44mm, a partire da 269€ per le versioni Bluetooth e 319€ per i modelli LTE. La versione da 40mm sarà disponibile nelle colorazioni Black, Silver (in esclusiva su Samsung.com) e Pink Gold, mentre la versione da 44 mm sarà disponibile in Black, Silver (in esclusiva su Samsung.com) e Green.

Galaxy Watch 4 Classic sarà in vendita a partire da 369€ per le versioni Bluetooth e 419€ per i modelli LTE, nelle varianti da 42mm e 46mm nelle colorazioni Black e Silver.

Acquistando i nuovi smartphone in preordine, da oggi al 5 settembre, ricevi uno buono immediato di 70€. Oppure, scegliendo di acquistarli su Amazon, ricevi uno sconto di 70€.

Samsung

Smartwatch