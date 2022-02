Samsung Galaxy Watch4: quante versioni di Wear OS riceverà?

Nelle ultime ore Samsung ha presentato i modelli Galaxy S22/S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra e Samsung Galaxy Tab S8, ma ha anche avviato il rollout dell'aggiornamento Wear OS 3.2 per la serie Galaxy Watch4 confermando anche che riceverà il supporto agli aggiornamenti software per quattro anni. La compagnia, quindi, applica agli smartwatch la stessa policy degli aggiornamenti che è entrata in vigore a seguito della presentazione della serie Galaxy S22, confermandosi così una delle aziende più impegnate nel lungo supporto dei suoi device.

Quattro anni di supporto agli aggiornamenti software per Samsung Galaxy Watch4

Come Samsung c'è solo Apple che, su smartphone, tablet e smartwatch (e non solo), ha da sempre abituato i propri utenti a un lungo supporto software per anche 5-6 nuove versioni dei rispettivi sistemi operativi. TM Roh, President e Head of MX Business di Samsung, ha annunciato la novità con queste parole:

Quest'oggi, stiamo facendo un ulteriore passi in avanti per portare il nostro impegno per l'innovazione con un massimo di quattro generazioni di aggiornamenti per l'interfaccia utente unica [Wear OS, n.d.r] e garantire ai nostri utenti la migliore esperienza mobile possibile più a lungo.

La serie Samsung Galaxy Watch4, la prima a montare Wear OS 3 out-of-the-box, riceverà quindi il supporto ad almeno altre quattro versioni del sistema operativo di Google.