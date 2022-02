Samsung Galaxy Watch4 riceve Wear OS 3.2: tutte le novità

Un paio di giorni fa Samsung aveva svelato che entro breve la gamma di smartwatch di fascia alta Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic avrebbe ricevuto un importante aggiornamento software: in queste ore Wear OS 3.2 inizia a trovare posto all'interno dei sopracitati wearable. Ci teniamo a precisare fin da subito la nuova build non introduce le novità di cui avevamo discusso qualche ora fa come il supporto al nuovo Google Assistant, ma sono disponibili invece moltissime novità pensate per gli sportivi e non solo.

Wear OS 3.2 fa capolino su Samsung Galaxy Watch4/Watch4 Classic

Gli utenti muniti degli smartwatch di Samsung ottengono immediatamente ben 8 nuove watch faces assieme agli sfondi animati dei nuovi Samsung Galaxy S22, arriva la nuova funzionalità Sleep Coach che analizza il sonno e offre numerosi consigli su come migliorare la qualità del sonno e anche la nuova schermata circa la composizione del corpo per quanto riguarda la massa magra e la massa grassa.

All'interno della build, inoltre, è presente la funzione che disattiva automaticamente i dispositivi SmartThings connessi quando si va a letto, mentre sbarca finalmente il supporto anche per i mancini che possono così utilizzare al meglio l'interfaccia grafica e le sue funzioni. Non è ancora chiaro quando la build sarà disponibile anche nel nostro Paese, ma è ormai questione di poche settimane.