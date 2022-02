Samsung Galaxy Watch4 riceve un update ricchissimo di novità

Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic non solo rappresentano i primi smartwatch a montare il nuovissimo WearOS 3 nato dalla collaborazione con il team di Google, ma saranno presto interessati dall'arrivo di un nuovo aggiornamento software che migliorerà l'esperienza di utilizzo dei device.

Quante novità nell'aggiornamento per Samsung Galaxy Wach4 e Watch4 Classic

L'obbiettivo principale di Samsung è quello di spronare gli utenti a fare attività fisica con regolarità: una volta impostati alcuni parametri come il peso, l'altezza, la massa grassa e la massa muscolare, gli smartwatch provvederanno a spronare l'utente a praticare un po' di allenamento fisico ogni giorno.

I ciclisti e corridori potranno sfruttare la nuova vista a intervalli che non solo permetterà di impostare l'intervallo ideale tra un allenamento e l'altro, ma offrirà anche informazioni sul tempo di recupero e non solo. Galaxy Watch4 e Watch4 Classic, oltre a registrare in tempo reale i valori della VO2 Max, segnaleranno anche la quantità di umidità persa durante l'allenamento e quanta acqua occorrerà bere per recuperarla.

L'aggiornamento offrirà anche informazioni utili per chi ha problemi di sonno: la funzionalità Sleep Coaching, infatti, consiglierà quali sono i migliori orari per andare a dormire e registrerà anche informazioni come la qualità del sonno e molto altro. Dopo un mese intero di tracking, gli smartwatch assegneranno un simpatico simbolo per rappresentare meglio la qualità del sonno registrata nei 30 giorni precedenti.

All'interno del nuovo firmware saranno introdotte anche nuove simpatiche watch faces con cui personalizzare i propri smartwatch, e gli utenti potranno anche acquistare nuovi cinturini da far combaciare con le proprie watch faces preferite.

Samsung, infine, annuncia che l'aggiornamento software sarà disponibile a partire dal 9 febbraio tramite l'applicazione Galaxy Wearable.