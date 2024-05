Samsung Galaxy Watch 7: autonomia sterminata con Wear OS 5

Google ha da poco lanciato Wear OS 5, insieme alla seconda beta di Android 15, e grazie a questa nuova release gli smartwatch Samsung potranno durare molto più a lungo in fase di utilizzo.

Di tali vantaggi godranno certamente i Samsung Galaxy basati proprio sul sistema operativo Wear, con l’arrivo alla prossima versione di One UI Watch: tra questi, non mancherà la famiglia dei Samsung Galaxy Watch 7.

Batteria al top su Samsung Galaxy Watch 7

Il principale obiettivo di Google con il rilascio di Wear OS 5, che sarà disponibile in anteprima per gli sviluppatori tramite Android Studio, è dunque migliorare la durata della batteria. Secondo quanto precisato da Big G, Wear OS 5 è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle versioni precedenti e questo farà di sicuro la differenza anche sugli smartwatch Samsung.

Non è tutto: il colosso di Mountain View sta chiedendo agli sviluppatori di predisporre app e quadranti che incidano in misura sempre più contenuta sulla batteria. Anche in questo caso, lo scopo finale è quello di garantire che gli utenti possano godere di una maggiore autonomia, senza però compromettere le prestazioni del dispositivo.

Ovviamente, per fare tutte le dovute valutazioni, occorre attendere la presentazione ufficiale dei Samsung Galaxy Watch 7 o comunque sia l’aggiornamento di One UI Watch sui modelli compatibili. A tale riguardo, potrebbe interessarti sapere che Samsung Galaxy Watch 6 è protagonista di un’imperdibile offerta Amazon che sconta il prezzo del 39%: se lo acquisti ora paghi soltanto 194 euro.