Samsung Galaxy Watch 7 si avvicina: a quando la presentazione?

Rumor ed anticipazioni che hanno per protagonista Samsung Galaxy Watch 7 continuano a rincorrersi sul web, provando ad anticipare quelle che saranno le possibili caratteristiche hardware e software dell’atteso smartwatch.

Non è tutto: circolano notizie anche in riferimento al possibile lancio dell’economico Samsung Galaxy Watch FE che, tuttavia, dovrebbe concretizzarsi in una riproposizione di Galaxy Watch 4 attualizzando la scheda tecnica. Ma ora, torniamo a concentrarci sul prossimo smartwatch top di gamma in arrivo.

Samsung Galaxy Watch 7: giungono nuove conferme

Un dispositivo indossabile a marchio Samsung, identificato con il numero di modello SM-L305U, è stato registrato nel database di Bluetooth SIG. Si tratterebbe della versione da 40 mm del Galaxy Watch 7 con connettività LTE, destinata al mercato statunitense. Secondo quanto si evince dalla certificazione, lo smartwatch è dotato di connettività Bluetooth 5.3, la stessa utilizzata per il Galaxy Watch 6.

Nessun’altra “soffiata” è disponibile per il momento. Tuttavia fra le altre potenziali novità di Samsung Galaxy Watch 7, che abbiamo appreso durante le scorse settimane, rientra la memoria d’archiviazione interna da 32 GB, vale a dire il doppio rispetto ai 16 GB di storage offerti dal Galaxy Watch 6: un significativo passo in avanti relativo allo spazio fruibile per i dati e le applicazioni.

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, l’azienda terrà il suo prossimo evento Galaxy Unpacked nel mese di luglio 2024: si prevede che, proprio in quest’occasione, verrà svelato Samsung Galaxy Watch 7 in compagnia dei nuovissimi Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6. In attesa di ulteriori “spoiler”, vi ricordiamo che invece Samsung Galaxy Watch 6 è disponibile oggi su Amazon ad un prezzo di soli 229 euro.