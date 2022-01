Samsung Galaxy Unpacked: NUOVA DATA, ecco quando si terrà

L'evento Samsung Galaxy Unpacked di febbraio 2022 sembra proprio che si terrà il prossimo 9 febbraio alle 10:00 (orario locale EST). Siete pronti? In quest'occasione vedremo finalmente i nuovissimi S22 e i tablet Tab S8.

Samsung Galaxy Unpacked: sarà il 9 febbraio, non l'8

Il primo momento clou dell'anno per il colosso sudcoreano è sempre il suo primo evento Galaxy Unpacked che si svolge nel periodo tra gennaio e marzo di ogni anno. Alcuni giorni fa, l'OEM sudcoreano ha confermato che terrà l'evento a febbraio, anche se la società non aveva ancora rivelato la data di lancio esatta. Tuttavia, sembra che alcune informazioni fossero sfuggite alle indiscrzioni poiché gli utenti hanno trovato online la data di debutto ufficiale esatta.

Samsung Galaxy Unpacked si svolgerà ufficialmente il 9 febbraio 2022 (mercoledì) alle 10:00 EST (20:30 IST). Le informazioni provengono da alcuni utenti online che hanno riferito di aver visto una pubblicità dello stesso show su Instagram che li ha portati al modulo di iscrizione per la prenotazione del preordine. Dopo aver completato il modulo, in un messaggio pop-up di completamento, l'azienda ha rivelato che svelerà la sua nuova gamma di prodotti innovativi il 9 febbraio alle 10:00 EST tramite Samsung.com, dove di solito la compagnia ospita il live streaming per la loro primavera annuale.

L'evento Galaxy Unpacked di febbraio 2022 servirà per annunciare la sua gamma di smartphone di punta, la serie Galaxy S22 e la sua gamma di tablet di punta, anche la serie Galaxy Tab S8.

Il Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, così come la prossima serie Tab S8, sono ora ufficialmente aperti per i preorder. La società offrirà sconti e bonus per coloro che hanno scelto di effettuare fin da subitlo una prenotazione. L'azienda sta promuovendo “offerte esclusive” che non sono ancora note ma c'è il solito credito di 50 dollari al checkout.

La linea di flagship in questione dovrebbe arrivare con l'ultimo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre alcuni modelli verranno spediti in alcune regioni con un chipset Exynos 2200. Il dispositivo di punta verrà fornito con fino a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Inoltre, i modelli di punta funzioneranno con l'ultimo sistema operativo Android 12 con skin One UI 4.0 personalizzata di Samsung al seguito. La variante premium, il Galaxy S22 Ultra, includerà una S Pen Stylus dedicata nella scocca del device e conterrà una batteria da 5.000 mAh con supporto per una ricarica super veloce da 45 W.