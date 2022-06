Samsung Galaxy Tab A7 riceve Android 12, anche in Italia: le novità

Mentre il colosso sudcoreano è impegnato a rilasciare le patch di sicurezza di giugno per un numero sempre maggiore di dispositivi, proprio in queste scorse ore è arrivato sull’iconico Samsung Galaxy Note 10, l’azienda non si dimentica dell’ottimo tablet di fascia economica Samsung Galaxy Tab A7 e avvia il rilascio del tanto atteso aggiornamento ad Android 12.

L’ottima novità è che il tablet sta ricevendo l’update addirittura in anticipo rispetto la versione aggiornata del 2021, Samsung Galaxy Tab A8, il che rende il tutto ancora più interessante.

Samsung Galaxy Tab A7 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 12, finalmente

In base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che l’ultimo sistema operativo di Google sta facendo il suo ingresso in alcuni tra i più importanti mercati europei, compreso il nostro; l’update è attualmente in propagazione nei seguenti Paesi:

Italia

Austria

Bulgaria

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Lituania

Lussemburgo

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Repubblica Ceca

Olanda

Inghilterra

Considerando che il tablet è stato inizialmente annunciato con Android 10 a bordo e l’arrivo di Android 12 corrisponde al secondo aggiornamento Android programmato, con questo aggiornamento si conclude ufficialmente il supporto software offerto dal team della One UI – a eccezione delle patch di sicurezza che invece continueranno a essere rilasciate a intervallo trimestrale. Potete controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA quando sarà mostrata a schermo sul vostro tablet.

In questo caso il più recente e sicuramente più prestante Samsung Galaxy Tab A8 è una scelta più che valida come sostituto del caro vecchio Galaxy Tab A7, a maggior ragione in questo momento che è in offerta su Amazon con il 23% di sconto.

