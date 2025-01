Samsung Galaxy S26 Ultra punta in alto con il teleobiettivo periscopico da 200 MP

Un noto insider del mondo tech, Digital Chat Station, ha svelato che Samsung starebbe lavorando ad un importante upgrade per le fotocamere a bordo dei suoi futuri smartphone di punta: un teleobiettivo periscopico da ben 200 megapixel.

Questo componente, come già sappiamo, non contraddistinguerà l’ormai prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra, bensì il suo successore, vale a dire Samsung Galaxy S26 Ultra, previsto per l’inizio del prossimo anno.

Samsung Galaxy S26 Ultra: cosa sappiamo al momento

L’attuale Samsung Galaxy S24 Ultra monta un sensore da 50MP per il suo teleobiettivo con zoom 5x e, secondo le indiscrezioni, lo stesso varrà anche per l’S25 Ultra, con la sola novità di una lente ultragrandangolare da 50MP in sostituzione di quella da 12MP.

Pare che la società voglia replicare quanto di buono fatto con il lancio del primo sensore principale da 200MP sul Samsung Galaxy S23 Ultra, applicando la stessa logica all’obiettivo zoom. Nonostante la risoluzione elevatissima, il sensore del teleobiettivo, di dimensioni pari a 1/1,5 pollici, sarà leggermente più piccolo rispetto al sensore principale da 200MP presente nell’S24 Ultra.

È importante notare anche che Samsung non sarà la prima azienda ad utilizzare una fotocamera periscopica da 200MP, con Vivo che ha già lanciato l’X200 Pro, dotato di un sensore leggermente più grande di quello che Samsung prevede di integrare. I test hanno mostrato che il teleobiettivo di Vivo offre prestazioni migliori in termini di dettaglio, soprattutto negli scatti a lunga distanza, superando le capacità dello stesso S24 Ultra.

La sfida per il produttore sudcoreano consisterà dunque nel riguadagnare il titolo di “re dello zoom”: tuttavia anche le capacità di intelligenza artificiale, sempre più integrate nei sistemi fotografici degli smartphone per migliorare la nitidezza, avranno un ruolo fondamentale in questa competizione e, soprattutto, a bordo del futuro Samsung Galaxy S26 Ultra..